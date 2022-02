Tomaso Trussardi, in dolce compagnia: la prima FOTO sui social

Tomaso Trussardi dopo la separazione con Michelle Hunziker si è lasciato fotografare in dolce compagnia, lasciando i fan a bocca aperta

Dieci anni insieme, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno fatto sognare milioni di italiani che fin dall’inizio hanno seguito la loro storia. Poi il comunicato ufficiale sulla loro separazione ed un silenzio rispettoso da parte di entrambi.

Mentre Michelle Hunziker festeggia venticinque anni di carriera, Tomaso Trussardi trascorre molto tempo in casa, tra momenti di relax e progetti lavorativi. Su Instagram dell’imprenditore è poi spuntata una foto che ha lasciato il web a bocca aperta.

Tomaso Trussardi, la prima FOTO senza di lei

Sono tante le voci che girano intorno alla storia tra Michelle e Tomaso, ma i diretti interessati non sembrano volere dare ulteriori spiegazioni in merito e continuano la loro vita professionale e privata a testa alta, senza filtri o dettagli da nascondere.

C’è chi crede che tra la conduttrice e l’ex marito Eros Ramazzotti possa esserci un ritorno di fiamma, chi ha pensato che Trussardi abbia tradito la sua ex moglie, ma la verità è che i due hanno scelto di prendere strade diverse nel rispetto dei dieci anni vissuti insieme.

Intanto, su Instagram dell’imprenditore è apparsa la prima foto senza la Hunziker ma in compagnia di altre persone. Stiamo parlando di uno scatto di famiglia con le piccole Trussardi, le due bambine nate dal matrimonio con la conduttrice.

Si tratta di un’immagine che ha fatto emozionare il web, papà e figlie sedute su un divano del salotto della propria abitazione. Danno le spalle alla fotocamera e i loro volti non si vedono.

“Un gran signore con grande dignità … esempio da seguire per chiunque …..la classe non è acqua“, qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “Grande uomo, in silenzio si dicono tante cose”, qualcun altro ha aggiunto: “L’amore si percepisce”.

Sia Michelle che Tomaso sono stati ospiti a “Verissimo” ed entrambi hanno ripercorso alcuni momenti della loro storia, con gli occhi lucidi e un sorriso sulle labbra che sta a significare che tra loro il sentimento è stato grande e forse non finirà mai.