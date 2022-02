Laura Pausini e la rivelazione scottante che tuona sul web: “Lo faccio ogni mattina”: fans sconvolti – FOTO

Laura Pausini, l’artista italiana di fama internazionale, stupisce tutti con questa dichiarazione pronta a diventare virale.

Un periodo di continua evoluzione professionale per Laura Pausini, la cantante italiana di fama internazionale apprezzatissima in tutto il mondo. Tra gli ospiti più attesi in quest’ultima edizione del “Festival di Sanremo” dove è riuscita ancora una volta ad emozionare ed emozionarsi.

In occasione della kermesse canora, Amadeus ha dichiarato che sarà proprio la Pausini insieme a Mika e Alessandro Cattelan a presentare “l’Eurovision Song Contest” a Torino. Insomma, periodi di riconoscimenti e consacrazioni per la Pausini; tuttavia la sua ultima dichiarazione ha lasciato tutti sconcertati.

Laura Pausini ammette “lo faccio ogni mattina”: la rivelazione che tuona sul web

