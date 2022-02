La moglie di Amadeus non riesce più a trattenersi ed ha fatto una confessione che potrebbe cambiare tutto, di cosa si tratta

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più amate e seguite degli ultimi tempi. Si sono fatti conoscere in particolar modo con le tre esperienze di Sanremo che hanno visto protagonista il conduttore.

Con la loro semplicità e naturalezza hanno conquistato la stima e l’affetto di milioni di italiani che oggi li seguono anche sui social attraverso il loro profilo in comune. Non si sono mai tirati indietro, sempre pronti a rivelare dettagli sulla loro storia.

Giovanna Civitillo e Amadeus, chi mette il bastone tra le ruote?

Si sono conosciuti quando entrambi erano impegnati a “L’eredità“, il programma galeotto che li ha fatti innamorare. Lei era una ballerina e lui il conduttore. E’ stato amore a prima vista e da quel momento non si sono più lasciati.

Si sono sposati nel 2009 ed hanno dato alla luce un figlio, José. Uno accanto all’altro in ogni occasione, nel bene e nel male. C’è qualcuno però che mette il bastone tra le ruote.

Si chiama Kira ed è il loro cane. L’amore nei suoi confronti supera ogni cosa e sia Amadeus che Giovanna non possono fare a meno di coccolarlo e trascorrerci del tempo insieme.

L’ex ballerina ha pubblicato una foto del cane su Instagram ed il post è diventato virale immediatamente. “Un altro amore” ha scritto.

Non sono mancati like e commenti sotto allo scatto come “Che tenera” e poi ancora “E’ bellissima”, qualcun altro ha aggiunto: “Sembra dolce”.

Mentre qualcuno dedica delle belle parole a Kira, c’è chi sta già pensando ad una futura conduzione di Amadeus per la prossima edizione del “Festival di Sanremo”. Anche quest’anno la sua presenza si è rivelata un successo e la Rai non tarderà a fargli la proposta.

Anno dopo anno è riuscito a conquistare la fiducia dal pubblico italiano che oggi non può più fare a meno di lui. Sa cosa piace ai telespettatori ed è sempre pronto ad accogliere nuove richieste.