“Ci stupisci ogni giorno di più”. Natalia Paragoni, in total white fa girare la testa. E l’acconciatura? Una cosa mai vista – FOTO

Natalia Paragoni. La bellissima modella di Sondrio regala a suoi fan scatti elegantissimi durante la Milano Fashion Week. La sua acconciatura è totalmente inedita

Natalia Paragoni è uno degli innmerevoli personaggi che sono stati lanciati nel jet set dalla indiscussa queen della televisione italiana Maria De Filippi.

La modella, classe 1997 e originaria di Sondrio, ha fatto capolino sul piccolo schermo partecipando nelle vesti di corteggiatrice al popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”. In quell’occasione ha conquistato il cuore del tronista Andrea Zelletta con il quale è ancora fidanzata.

Natalia Paragoni: una bellezza mozzafiato. Carriera in ascesa

La carriera di Natalia Paragoni ha successivamente spiccato il volo. Ha iniziato lavorando per dei fotoromanzi ed è stata anche una delle iconiche “ombrelline” nelle gare di Moto GP, ossia una delle ragazze che facevano ombra ai piloti in griglia di partenza.

Il suo interesse principale è sempre stato la moda; con il suo traferimento a Milano ha coronato il sogno non solo di sfilare per i brand più prestigiosi ma anche quello di diventare un’influencer di primo piano. Volete una prova? Basta dare uno sguardo al suo account Instagram dove è arrivata a superare la cifra straordinaria di 1 milione di followers.

Natalia Paragoni è nota al grande pubblico anche per un “inciampo” mediatico che l’ha vista protagonista; è stata vittima di uno schermo organizzato dalla redazione del programma di Italia 1 “Le Iene”. Ha dato in escandescenza con una violenta scenata di gelosia nei confronti del fidanzato Andrea Zelletta arrivando a un vero e proprio attacco fisico.

La modella è anche autrice di un libro dal titolo “La vita secondo Naty” in cui si racconta a cuore aperto toccando argomenti molto delicati e dolorosi come il bullismo subito a scuola e le sofferenze a causa di un amore tossico e di un aborto.

Oggi appare in splendida forma, rigenerata dagli impegni della Milano Fashion Week che si concluderà il prossimo 28 Febbraio.

Su Instagram posta un tris d’immagini in cui indossa un look total white, fatta eccezione per le piume scure che impreziosiscono l’orlo della gonna a sirena che fascia il suo fisico tonico e longilineo.

Un particolare? La sua acconciatura inusuale. Siamo abituali a vedere la chioma bionda di Natalia lasciata libera e selvaggia, questa volta osa con degli intrecci stupefacenti ad opera dell’hairstylist Luciano Colombo.

“Ci stupisci ogni giorno di più con la tua eleganza, classe e pure con la tua semplicità. Bravissima e bellissima” – le scrive una fan ammirata tra i commenti.