Caos nella casa del Grande Fratello Vip dove una concorrente potrebbe essere a un passo dalla squalifica. Cosa è avvenuto dopo la puntata di giovedì 24 febbraio

Una puntata particolarmente movimentata del Grande Fratello Vip ha portato subbuglio dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia. Oltre alle dinamiche di gioco alcuni inquilini si sono trovati costretti a segnalare alcune frasi particolarmente offensive dette da una delle concorrenti. La risposta di Alfonso Signorini e degli autori ha lasciato il pubblico piuttosto sbigottito.

Dopo aver cercato di sviare il discorso, tentando di sotterrare quanto accaduto -e mai andato in onda- dopo la diretta la concorrente stessa ha confermato la versione dei fatti, sebbene nel corso della puntata cercasse di nascondere la verità. Ecco cosa è accaduto.

Nathaly Caldonazzo, le gravi accuse rivolte alle sorelle Selassie: il pubblico si schiera con le principesse

Da diversi giorni il web era insorto per un’apparente censura che la regia del Grande Fratello Vip stava attuando nei confronti dei concorrenti, ogniqualvolta qualcuno facesse riferimento a una grave accusa che Nathaly Caldonazzo avrebbe rivolto alle sorelle Selassiè, Lulù e Jessica. Nel corso della puntata andata in onda giovedì 24 febbraio il conduttore non ha acceso l’attenzione sulla questione, fino al momento delle nomination quando si è ritrovato con le spalle al muro.

È stata Sophie Codegoni a svelare cosa avrebbe dichiarato la Caldonazzo, utilizzandola come motivazione per la nomination a lei rivolta. “Ha fatto delle affermazioni gravi, ha detto che le sorelle sono protette dagli zingari perché anche loro sono delle zingare“, ha dichiarato l’ex tronista.

Il conduttore ha dichiarato di non aver alcuna registrazione che possa provare la veridicità di quanto affermato e la stessa Nathaly ha tentato, seppur con non troppa convinzione, di discolparsi. Jessica è intervenuta chiedendo alla famiglia di diffidare la concorrente, tra le urla del conduttore che sottolineava come non gli interessasse andare a fondo della faccenda.

Terminata la puntata è stata proprio la Caldonazzo a compiere un passo falso. Chiacchierando con il giovane Antonio ha affermato di rischiare la squalifica nella prossima puntata. “Se trovano i video io rischio di…“, andando di fatto a confermare come quelle parole siano state pronunciate.

Il web è insorto prendendo le parti delle principesse e chiedendo al programma di prendere un serio provvedimento contro Nathaly. La concorrente si trova attualmente al televoto insieme ad Antonio Medugno e Miriana Trevisan, rischiando così di dover abbandonare la casa indipendentemente dalle scelte degli autori.