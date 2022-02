Romina Power svuota il sacco: “Vi parlo di chi ho amato dopo Albano”

La cantante Romina Power, decide di svelare tutta la verità. Dopo la fine del suo matrimonio con il cantante Albano, pare che la donna abbia avuto un’altra storia d’amore

Romina Power e Al bano Carrisi, hanno fatto sognare milioni e milioni di sostenitori. La coppia di cantanti, sposatasi il 26 luglio del 1970, ha vissuto una bellissima favola composta principalmente da amore e complicità. Dalla loro storia poi sono nati ben quattro figli: Ylenia (nata nel 1970 e scomparsa nel 1993), Yari Marco (nato 1973), Crìstel (nata 1985) e Romina Jr. Jolanda (nata 1987). Tuttavia, tra i due non è sempre andata bene, a causa di diverse vicende che hanno enormemente compromesso la stabilità della coppia, a marzo del 1999 Romina e Al bano, decidono di separarsi legalmente.

Nonostante la loro rottura, tutt’oggi si parla ancora molto della profonda storia d’amore che hanno vissuto Romina e Al bano, a prescindere dalle diverse strade che hanno conseguentemente preso entrambi. Al bano, dopo Romina, ha ritrovato l’amore in un’altra donna, la showgirl Loredana Lecciso, dalla quale ha poi avuto due figli Jasmine Carrisi e Al Bano Jr. Della Power, non si conosce quasi nulla della sua vita sentimentale dopo il suo ex marito. L’artista ha però deciso di parlare apertamente circa quanto le è accaduto dopo la fine della sua storia con Al bano. Cosa avrà svelato la bellissima cantante?

“Dopo Al bano ho…”. Le dichiarazioni di Romina Power

Romina Power ha deciso di parlare della sua vita sentimentale dopo la sua storia d’amore con il suo ex marito Al bano Carrisi. La cantante, non si è mai espressa a riguardo, ma il 24 ottobre 2021, in una lunga intervista per Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, la Power non resiste, spiegando alla Toffanin tutta la verità riguardante le sue relazioni dopo il matrimonio con Al Bano.

Secondo quanto detto dalla cantante, dopo Al Bano molti sono stati i corteggiatori, ma mai nulla di serio. “Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”.

Una favola insostituibile, quella vissuta dai famosi cantanti Romina Power e Al Bano Carrisi. Romina, ammette di non poter trovare un amore più grande di quello vissuto con il suo ex marito e padre dei suoi bellissimi figli.