Laura Chiatti, baciata totalmente dal sole: gli occhi si fermano lì – FOTO

L’attrice Laura Chiatti inebria con la sua presenza il web mentre prende indisturbata il sole. Anche il piccolo dettaglio diventa sensuale.

Dopo tanti impegni lavorativi un po’ di relax non guasta, così la pensa Laura Chiatti mentre si lascia baciare dal sole immortalando con tenacia il momento. Un’occasione da non perdere per caricare le pile e prepararsi ai prossimi impegni lavorativi. Bellissima, senza un filo di trucco la Chiatti lascia tutti senza fiato, persino il marito, l’attore Marco Bocci.

Il collega infatti non perde occasione per commentare le foto della moglie, un dolcissimo modo per far sentire la sua presenza, per la sfortuna dei numerosissimi ammiratori dell’attrice che con il suo sguardo e gli occhioni azzurri mette tutti al tappeto. Nella sua ultima foto, il sole integrale fa impazzire tutti.

Laura Chiatti, baciata totalmente dal sole e Trussardi interviene

