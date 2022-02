“Un fuoco divino…”, Floriana Messina posa illegale sul pavimento: curve sinuose mandano al manicomio – FOTO

Floriana Messina manda in blocco totale la piattaforma di Instagram e gli amanti di bellezza: un ‘panorama’ irresistibile.

La giornalista e influencer più incandescente del momento, Floriana Messina non ha tradito neanche stavolta le aspettative a fronte di una delle condivisioni via social che ha generato un entusiasmo mai visto prima.

Al centro dei riflettori ci son finiti nuovamente quei dettagli irresistibili di un repertorio fisico senza eguali. I fan non hanno potuto fare altro che rimanervi inermi e impietriti di fronte ad una statua marmorea, tra le più selezionate del momento.

La superstar del web di origini colombiane ha cercato in tutti i modi di farsi strada dal punto di vista professionale, riuscendovi in parte presiedendo le trasmissioni sportive per amore di Napoli e la sua città.

Oggi però la stragrande maggioranza dei followers via Instagram preferiscono rendere onore altre capacità che ai principi della sua carriera erano sul punto di posizionarla sul gradino più alto del piedistallo delle bellezze, grazie soprattutto alla partecipazione a diversi concorsi a tema

Floriana Messina, la FOTO del giorno per una bellezza senza rivali: i dettagli più coinvolgenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Nonostante la sconfitta e la conseguente uscita di scena dall’Europa League del Napoli di Spalletti, di cui Floriana Messina è tifosissima sfegatata, l’influencer non ha fatto mancare il suo apporto alla causa di una bellezza irresistibile sotto diversi punti di vista.

La giornalista colombiana si è fatta strada ancora una volta mettendo al primo posto i dettagli più coinvolgenti che da soli possono mandare in tilt e in blackout l’intero sistema social.

L’ultima apparizione su Instagram ha spinto i followers a riempire di likes e approvazioni la prestazione ad alta temperatura di una delle blogger più invidiate dal punto di vista fisico.

La posa di Floriana sul pavimento è illegale e proibita da tutte le angolature possibili. A far da padrona ad una ‘scultura di marmo’ tipica delle più grandi modelle di sempre sono quelle aderenze irresistibili dalle quali si scorgono curve sinuose e impressionanti.

Insomma, un vero e proprio “fuoco divino” che non lascia spazio alle parole e lancia ancor più in alto tra le preferenze la figura di un personaggio in perenne ascesa nel mondo dello spettacolo che conta.