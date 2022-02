Katia Ricciarelli è stata eliminata dal “Grande fratello vip”, sul web non sono mancati commenti inerenti alla sua uscita

Il “Grande fratello vip” non sarà più lo stesso senza di lei che nel corso dei cinque mesi all’interno della casa ha messo a tacere molte discussioni e si è fatta conoscere per la sua spontaneità e genuinità.

Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, la vip che ha dovuto abbandonare il reality a causa dell’eliminazione avvenuta il 24 febbraio 2022. Il suo percorso da gieffina non è stato sempre in discesa, dal momento che più di una volta si è trovata a discutere con gli altri compagni.

Katia Ricciarelli fuori dal reality, il post di un’ex concorrente

L’uscita di Katia Ricciarelli dalla casa del “Grande Fratello vip” è dispiaciuta in particolare modo al suo amico Giucas Casella, anche lui concorrente di questa edizione. Tanti altri, invece, avrebbero festeggiato l’eliminazione della cantante.

Tra questi c’è una delle sorelle etiopi, già fuori dal reality, che non ha perso occasione di pubblicare una storia su Instagram dove avrebbe affermato: “Festeggerò annualmente questa data. GODO alla faccia tua. Razzista”.

E’ stata Clarissa Selassie a scrive queste parole in riferimento ad un evento che si è verificato nella casa qualche tempo fa. Infatti, la Ricciarelli, durante una discussione con Lulù, avrebbe detto: “Vai a scuola tu… al tuo Paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente!”.

Alfonso Signorini e gli autori, però, hanno deciso di non squalificare la cantante poiché in quella frase non sono state trovate forme di razzismo.

In ogni caso, Clarissa avrebbe poi continuato scrivendo che dalla casa è uscito il razzismo e tutti coloro che l’hanno difesa dovrebbero vergognarsi. Il post della sorella etiope è stato poi eliminato.

Ad ogni modo, per la maggior parte dei telespettatori, Katia Ricciarelli ha fatto un percorso straordinario al “Grande fratello vip” portando sempre rispetto nei confronti degli altri concorrenti e della produzione in generale.

Lo testimonia il fatto che, una volta arrivata in studio, le opinioniste e gli altri concorrenti si sono alzati per applaudire la sua entrata.