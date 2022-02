Proseguono le indagini sulla morte di Vincenzo Albegiani. il medico trovato morto nella sua casa di Mondello (Palermo) con una ferita alla testa. Disposta l’autopsia.

Potrebbe essere caduto, aver sbattuto la testa in terra ed essere morto. Così come, nel suo decesso, potrebbero essere ascrivibili responsabilità di terzi. Si indaga ancora sulla morte di Vincenzo Albegiani il medico di 67 anni trovato morto nella sua casa di Mondello (Palermo) con una ferita alla testa.

La Procura del capoluogo siciliano ha aperto un fascicolo di indagine ed ha disposto che sulla salma venga eseguito l’esame autoptico per comprendere effettivamente quali siano le cause del decesso.

Palermo, la Procura indaga sulla morte del medico Albegiani: disposta l’autopsia

Non sono ancora chiare le cause della morte di Vincenzo Albegiani, il medico di 67 anni trovato privo di vita all’interno della sua casa, sita vicino alla piazza principale di Mondello, quartiere costiero della città di Palermo.

Stando a quanto riportano i colleghi della redazione di Leggo, la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un fascicolo di indagine per comprendere cosa sia potuto accadere lo scorso 21 febbraio. L’uomo è stato rinvenuto con una ferita alla testa e le indagini non escludono per il momento anche un possibile coinvolgimento di terzi. Potrebbe essere stato ucciso? Oppure sarebbe solo caduto e scivolando avrebbe battuto la testa? Fatalità o omicidio? Per risolvere questo determinante quesito gli inquirenti, che non escludono al momento nessuna ipotesi, hanno disposto che sulla salma venga eseguito l’esame autoptico.

Non solo, le autorità hanno anche requisito immagini registrate da videocamere installate in alcune attività presenti in zona. Ad insospettire la circostanza per cui, riferisce la redazione di Leggo, l’ambulatorio del medico non fosse in ordine.

Albegiani era molto conosciuto in paese. Una personalità stimata e ben voluta. Numerosi i messaggi di cordoglio postati sui sociali in sua memoria dopo il tragico ritrovamento. Parole di cordoglio e di dolore quelle che in tanti hanno voluto rivolgergli. “Un grande medico perché prima di essere un medico era una persona sensibile di grande umanità. Un Medico di altri tempi “ ha scritto qualcuno.