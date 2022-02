Federica Pellegrini dopo tanto tempo è riuscita a realizzare un sogno, spunta una foto che testimonia la sua felicità

Mai ferma, tra un allenamento e una gara, eventi e programmi televisivi. Federica Pellegrini è un vulcano in eruzione, sempre pronta a mettersi in gioco e a condividere le sue esperienze con i fan che la supportano in ogni situazione.

Da qualche mese ha ufficializzato la sua storia con l’allenatore Matteo Giunta e i due hanno tanti progetti da realizzare. La coppia è molto amata dal web che la segue ovunque. Dopo una serie di lavori, la Pellegrini ha realizzato un sogno e non ha perso occasione di pubblicare il fatto sui social.

Federica Pellegrini, un sogno che si avvera – FOTO

Seguita da quasi due milioni di follower, Federica Pellegrini non riesce a fare a meno di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate. Il web la adora e sono tante le persone che ammirano il suo percorso e la sua carriera.

L’atleta si è messa in gioco in più occasioni e non ha mai smesso di farlo, tra alti e bassi è riuscita a costruirsi il proprio mondo che oggi mostra a testa alta. Nonostante il successo, la Pellegrini non dimentica le sue origini, anzi quando ne ha la possibilità torna ad abbracciare i suoi nella sua vecchia casa.

L’ultimo post lo testimonia, la vip ha pubblicato una foto in cui si mostra nel suo letto, appena sveglia, in quella cameretta dove è cresciuta ed ha iniziato a realizzare i suoi sogni.

“Era quasi un anno e mezzo che non dormivo nel mio letto, nella mia cameretta, mi mancava , il mio letto mi ricarica, è un po’ come attaccarsi al carica batterie, le nostre camerette hanno un’energia strana anche dopo tanti anni”. Ha scritto.

“La tua parete fa rivivere i momenti più importanti della tua vita”, qualcuno ha commentato e qualcun altro ha poi aggiunto: “L’energia della famiglia” e poi ancora “Sensuale anche così”.

La Pellegrini sa sempre come attirare l’attenzione dei fan, la sua semplicità e naturalezza l’hanno resa una campionessa nella vita, per non parlare del suo talento che l’ha portata ad ottenere grandi vittorie.