In scena a Marassi l’anticipo della 27esima giornata di campionato. Blessin ospita la squadra di Mister Inzaghi. Pagelle e tabellino.

I neroazzurri questa sera cercano di ripartire dopo una battuta d’arresto. Sono tre gare, infatti che gli uomini di Mister Simone Inzaghi non vincono provenendo da due sconfitte e un pareggio.

Il Genoa cerca di approfittare di questo momento di blackout dell’Inter ma non può sfruttare l’ottimo periodo di forma di Destro che è rimasto in infermeria.

L’Inter non può permettersi un altro errore, soprattutto per approfittare del passo falso del Milan, in casa contro l’Udinese, e superarlo in classifica riconquistando la vetta.

Un’occasione per parte all’avvio: la prima per Calhanoglu che riceve da uno scambio tra Dzeko e Barella ma tira di poco fuori; la seconda per Gudmundsson che si divora un gol praticamente fatto sbagliando di testa la traiettoria del tiro.

Il primo tempo si concentra tra l’intensità del Genoa e gli sprazzi di Inter con un Handanovic determinante.

Al 61′ traversa per l’Inter con D’Ambrosio che di testa, sul primo palo, colpisce la traversa.

Genoa-Inter: le pagelle e il tabellino della partita

GENOA-INTER 0-0

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (52′ Cambiaso (60′ Calafiori), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah (60′ Kallon). All: Alexander Blessin. Sirigu; Hefti, Maksimovic (52′ Cambiaso (60′ Calafiori), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah (60′ Kallon).Alexander Blessin. INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrioso, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (73′ Vidal), Perisic; Dzeko, Sanchez (73′ Lautaro). All: Simone Inzaghi.