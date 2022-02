Suor Cristina, prima di “The Voice” l’incontro con l’uomo che ha cambiato la sua vita: i dettagli emergono solamente dopo anni…

Impossibile non ricordare con affetto Suor Cristina Scuccia, la cantante che con il suo dono ha ipnotizzato migliaia di fan. La celebre ex vincitrice di “The Voice” ha iniziato il proprio cammino di fede nel 2009, intraprendendo la strada del postulato.

Ciò nonostante, la Scuccia non è mai riuscita del tutto ad accantonare una delle sue più grandi passioni: quella per il canto. Sebbene avesse deciso di entrare nell’ordine delle Suore Orsoline, la cantante scelse parallelamente di imboccare una strada a dir poco inconsueta per una suora.

Suor Cristina, infatti, decise di studiare canto presso l’Accademia di spettacolo “Star Rose Academy” delle Suore Orsoline (Roma). Proprio in quel contesto, e in maniera del tutto inaspettata, avvenne l’incontro con l’uomo che cambiò per sempre la vita della Scuccia.

Suor Cristina, da The Voice all’incontro con l’uomo della sua vita: “Il poeta con la chitarra”

Parallelamente alla strada del postulato, Suor Cristina scelse di intraprendere degli studi canori che potessero consentirle di esprimere al meglio le sue già impressionanti doti. Nell’ambito dell’Accademia di spettacolo “Star Rose Academy”, situata a Roma, avvenne anche un incontro destinato a segnare per sempre la vita della Scuccia.

L’ex vincitrice di “The Voice”, infatti, studiò canto con i rinomati maestri Franco Simone e Tiziana Rivale. Proprio Franco Simone, ideatore e conduttore della trasmissione “Dizionario dei sentimenti”, in onda su Gold TV, contribuì a lanciare la suora più amata d’Italia.

Al cantautore, soprannominato il “poeta con la chitarra“, si deve infatti la prima apparizione televisiva di Suor Cristina Scuccia, risalente al giugno 2012. Successivamente, spinta dal suo maestro, la cantante decise di tentare il successo all’interno di “The Voice”. Un tentativo che, come sappiamo, si è rivelato particolarmente proficuo per la cantante, che dopo aver ottenuto la vittoria ha inciso ben due album in studio.

Senza Franco Simone, verrebbe da aggiungere, il pubblico non avrebbe mai conosciuto il talento e la straordinarietà di Suor Cristina Scuccia. Quella prima apparizione televisiva a “Dizionario dei sentimenti”, a distanza di anni, appare come il trampolino di lancio di cui non avremmo mai potuto far a meno.