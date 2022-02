Giorgia Rossi, la giornalista sportiva indossa i gioielli Pianegonda- FOTO

Non è solo la bravura ad ammaliare i telespettatori, questo perché Giorgia Rossi oltra ad essere una giornalista ingamba è anche bellissima ragazza, dai capelli biondi e gli occhi che trasmettono dolcezza.

L’ultimo post fatto su Instagram, mostra Giorgia indossare i gioielli del brand Pianegonda: collana, bracciale ed orecchini protagonisti di un video con la collaborazione dalla giornalista che con un sorriso smagliante mostra gli accessori alla camera.

I gioielli indossati nella foto sono quelli della linea “Clipea” e rappresentano la forza dell’acqua che leviga le pietre, forme scolpite nello spazio che la natura disegna per celebrare l’essenza del corpo femminile. Una bellezza come quella di Giorgia, di sicuro rende giustizia ad accessori così pregiati ed originali che arricchiscono il fascino di una donna, anche se in questo caso colei che li indossa porta già con se un’eleganza innata che con l’aggiunta dei gioielli Pianegonda, realizza un connubio capace di incantare l’osservatore.

I Gioielli Clipea indossati da Giorgia Rossi, quando le creazioni si sposano con il fascino di chi le indossa

Giorgia Rossi, nota giornalista italiana continua a portare avanti la sua passione per lo sport e per il giornalismo. Giovanissima, ha intrapreso la strada in questo settore complesso e variegato, collaborando inizialmente con il Roma Channel, noto canale dedicato al club calcistico giallo rosso. La sua carriera vanta di numerose collaborazioni: da Sky, Rai Sport, Mediaset e molte altre.

La sua svolta però arriva nel 2018 quando diventa la conduttrice dei Campionati Mondiali di calcio ospitati in Russia, esperienza che le ha permesso di seguire in modo costante e appassionato il calcio in tutte le sue forme. Oggi lavora a Dazn, rete nella quale è presente anche la sua collega Diletta Leotta, ed è tra le giornaliste italiane più apprezzate degli ultimi tempi. Talentuosa e sempre sul pezzo, Giorgia mantiene l’attenzione dei telespettatori facendo trasparire la sua passione ed il suo impegno. Con il sorriso e la semplicità che la contraddistinguono sta facendo una carriera brillante, inseguendo attraverso la dedizione, l’impegno e la serietà che serve per far bene nel proprio mestiere, tutti i suoi sogni.