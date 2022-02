Rosalinda Cannavò, il messaggio social lanciato questa mattina è a dir poco sconvolgente: l’attrice ha rivelato qualcosa di davvero inatteso

È un periodo decisamente fortunato, quello corrente, per la bellissima Rosalinda Cannavò. I traguardi raggiunti a livello professionale stanno letteralmente contribuendo ad esaltare la sua immagine, non mancando di confermarne la bravura ed il talento indiscussi.

E proprio oggi, venerdì 25 febbraio, è una giornata davvero particolare per l’ex gieffina, che non ha potuto evitare di celebrarla attraverso un messaggio postato sui social.

Si tratta di una vera e propria confessione a cuore aperto da parte dell’attrice e conduttrice di “Casa Chi”, che ha voluto condividere con i suoi seguaci il sentimento totalizzante che la starebbe attanagliando. Analizziamo nei dettagli quanto da poco ammesso dalla Cannavò.

Rosalinda Cannavò in preda al panico: “vivo di ansia”. Cosa sta succedendo nella sua vita

Quest’oggi, venerdì 25 febbraio, è un giorno decisamente speciale per la bellissima Rosalinda Cannavò, che ha finalmente assistito alla pubblicazione del suo primo singolo “Sempre avanti“. L’ex gieffina, con quest’ennesima iniziativa professionale, ha dato prova di essere un’artista a tutto tondo.

Emozionata per via del nuovo progetto che la vede protagonista, Rosalinda non ha potuto far a meno di aprirsi con i fan attraverso un lungo e commovente messaggio. “In questi giorni vivo di un’ansia straordinaria” – ha esordito la Cannavò, per poi completare il discorso – “Quella di chi prova a realizzare un sogno molto grande“.

La passione per il canto, come spiegato all’interno delle Instagram stories, sembrerebbe essere solo uno dei tanti sogni nel cassetto della conduttrice. Attualmente, tuttavia, le energie della cantante sono interamente concentrate nella sponsorizzazione del singolo, da oggi disponibile in tutte le piattaforme musicali.

Non poteva mancare il sincero ringraziamento che Rosalinda ha voluto indirizzare ai fan. “Grazie. Una parola che spero racchiuda tutta la mia riconoscenza“, ha puntualizzato la fidanzata di Andrea Zenga, che senza l’affetto dei suoi ammiratori non ce l’avrebbe mai fatta.

“Siamo fieri ed orgogliosi di te“, “Vai sempre avanti così“, scrivevano i followers giorni fa, sotto al post Instagram attraverso cui l’attrice annunciava la notizia. E chissà che questo singolo non possa segnare la nascita di una nuova stella nel firmamento musicale.