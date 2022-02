Giulia Stabile pronta a nuovi progetti lavorativi, per Sangiovanni sarà dura ripartire senza di lei

La vincitrice di “Amici20” per il suo futuro ha grandi progetti che però potrebbero allontanarla dal fidanzato, la conferma arriva direttamente da lei.

La vittoria indiscussa al talent di Canale 5 è stata per lei il trampolino di lancio per la partecipazione poi di altre occasioni lavorative molto più importanti. Tra queste non solo il rinnovato inserimento del corpo docenti della scuola che le ha donato la notorietà ma anche la co-conduzione di “Tu sì que vales” accanto a Belén Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara.

La piccola ragazza dal fisico minuto che per anni si è vista fuori posto rispetto alle donne della sua età, oggi è una farfalla che ha spiccato il volo, come quelle descritte nella canzone di Sangiovanni portata all’ultimo “Festival di Sanremo” e che gli ha fatto guadagnare un quinto posto.

La coppia si sta vivendo in serenità dopo la fine del talent che li ha fatti conoscere ma non smettono di portare avanti le loro rispettive vite e carriere lavorative. Proprio questo ultimo aspetto però potrebbe cambiare le carte in tavola per loro. Ecco cosa ha confessato Giulia Stabile sui social.

Giulia Stabile vola lontano, progetto Oltre Oceano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

La farfalla romana classe 2002 è sempre più unita al suo Sangiovanni, anche per San Valentino i due sono scappati un weekend per una fuga romantica lontana da tutti. Un amore che ha fatto dubitare molti all’inizio ma che sembra essere in piena fioritura giorno dopo giorno.

Qualche mese fa avevano dato notizia di voler anche andare a convivere insieme proprio nella Capitale per passare maggior tempo insieme e conciliare gli impegni lavorativi di tutti e due. Pochi giorni fa però Giulia sul suo profilo Instagram ha risposto alle domande dei fan e dato voce ad alcuni pensieri che evidentemente cela da tempo.

Non ha mai fatto mistero di voler crescere professionalmente come artista e forse questa possibilità è meno lontana del previsto. Nelle stories ha ammesso che sta valutando seriamente di fare un’esperienza didattica a Los Angeles da sempre sede di prestigiose scuole di danza.

Non sembra nulla di confermato ma una possibilità però molto tangibile. Che cosa dirà Sangiovanni? La relazione verrà compromessa da un possibile allontanamento della ragazza? Non possiamo dirlo ancora, ma in molti se lo sono chiesti.