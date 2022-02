La ballerina professionista di “Amici” è protagonista della nuova copertina di Cosmopolitan, dove si è raccontata a cuore aperto

A quasi un anno di distanza dalla sua vittoria nel talent di Maria De Filippi, Giulia Stabile continua a toccare con mano i risultati ottenuti grazie al suo indubbio talento. Oggi è una delle ballerine professioniste di Amici, ma non solo. Dalla risata contagiosa, la sua personalità ha conquistato il pubblico che la segue rivolgendole tutto il suo supporto.

Nelle ultime settimane la ballerina ha dovuto fare i conti con un paio di infortuni che l’hanno tenuta lontana dal palcoscenico. Tuttavia Stabile si sta preparando per approdare nuovamente sul palco del serale di Amici, che prenderà il via il mese prossimo. Nel frattempo continua a condividere sui social pensieri, dediche e progetti lavorativi.

“Sei tanto speciale”, Giulia Stabile: nella sua semplicità conquista tutti

L’ultimo post Instagram di Giulia Stabile vede la ballerina annunciare ai fan la copertina di un noto magazine, Cosmopolitan. È lei la protagonista del numero in uscita questa settimana in edicola, che conterrà un’intervista esclusiva condotta dalla content creator Sofia Viscardi.

“C’era una (prima) volta” è il titolo che accompagna la copertina del magazine. “Grazie per avermi dato la possibilità di esprimermi a modo mio, permettendomi di utilizzare la semplicità che mi contraddistingue“, scrive rivolgendosi all’editore e a chi le ha dato modo di potersi raccontare a cuore aperto. Un numero che vuole focalizzarsi sulla scoperta della propria identità e l’accettazione delle unicità che rendono una persona speciale per quello che è.

Da qui la scelta di avere la ballerina come figura rappresentativa di questo tema. Stabile si è fatta più volte voce di una generazione, sottolineando quanto sia stato importante per lei imparare a cogliere le sfumature della propria persona e ad accettare anche quegli aspetti che la rendevano insicura.

“Speriamo che possiate apprezzare tutti“, conclude. Tanti gli scatti inediti legati al servizio fotografico e che hanno fatto impazzire il pubblico.

Nelle sue parole e nelle foto condivise traspare quella semplicità che Stabile non ha perso, nonostante la sua vita si sia completamente trasformata negli ultimi dodici mesi. Proprio questa sua qualità la rende così vicina al pubblico che continua ad apprezzarla non solo come ballerina ma anche come giovane donna in grado di trasmettere messaggi positivi.