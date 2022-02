Gravissimo incidente lungo l’autostrada, coinvolti quatto veicoli: due morti

È di due morti il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina sull’autostrada A1 nei pressi dello svincolo per Scandicci (Firenze) che ha coinvolto quattro mezzi, poi incendiatisi.

Tragedia nella tarda mattinata di ieri, giovedì 24 febbraio, lungo l’autostrada A1. Un terrificante incidente stradale, verificatosi nei pressi dell’uscita per Scandicci, in provincia di Firenze, è costato la vita ad una donna di 60 anni e ad un uomo, di cui non si conoscono le generalità.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione di Fanpage, per cause ancora da determinare, due tir, uno dei quali condotto dall’uomo che ha perso la vita, un camper ed un’auto sarebbero entrati in collisione. Subito dopo l’impatto, i quattro mezzi sono stati avvolti dalle fiamme.

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno domato le fiamme, ma per il conducente del tir e la 60enne, che viaggiava a bordo del camper, non c’è stato nulla da fare. Quest’ultima sarebbe morta carbonizzata. In salvo, invece, il marito riuscito ad abbandonare il camper prima che prendesse fuoco. L’uomo, scrive Fanpage, è stato trasportato in ospedale in stato di shock.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore, circostanza che ha provocato lunghe code.