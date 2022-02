Grande successo per “Michelle Impossibile”, alla conduzione la bella Hunziker che dopo l’apparizione in tv con Eros Ramazzotti continua ad essere al centro dei gossip : protagonista la sua vita amorosa.

Mercoledì scorso, durante la prima puntata del programma “Michelle Impossibile”, tanti ospiti presenti tra cui Eros Ramazzotti che dopo 20 anni, è apparso in tv al fianco della sua ex Michelle Hunziker per fare qualche minuto di spettacolo insieme. La complicità tra i due ha fatto sognare i fan un possibile ritorno di fiamma quando Eros ha cantato “Più bella cosa”, la canzone scritta per Michelle.

Ma è già da prima del programma che si parla della vita sentimentale di Michelle Hunziker. Tutto è partito da una battuta di Eros fatta proprio sulla sua ex: il cantante senza farsi troppi problemi ha detto che Michelle a letto con lui rideva sempre. Dopo la pubblicazione della fine del matrimonio tra Hunziker e Trussardi, la notizia ha fatto scalpore e le parole di Ramazzotti non hanno di certo fatto piacere a Tommaso che lo ha fatto presente durante un’intervista. Oggi la coppia Hunziker-Trussardi ha deciso di separarsi e pare che dopo il bacio scenico visto nel programma tra Michelle e Eros, l’imprenditore ha tolto dai seguaci Michelle mostrandosi con una nuova fiamma.

Michelle Hunziker parla della sua prima volta e viene fuori un dettaglio che spiega le cose

Michelle è al centro del gossip da settimane e la frase di Eros è stata ed è tutt’ora molto chiacchierata, ma arriva una notizia che potrebbe cambiare le cose. Nel 2006 in un’intervista la Hunziker ha raccontato la sua prima volta: “eravamo vergini sia io che il mio ragazzo”, ha detto la bella conduttrice, parlando anche del rapporto confidenziale che aveva con la madre, tale che la donna al desiderio della figlia, decise anche di lasciare la casa ai ragazzi per due giorni.

Michelle ha raccontato che se in un primo momento il clima era teso, dopo aver bevuto qualcosina le cose sono andate bene. Il ricordo della Hunziker sulla prima volta è quindi positivo, un racconto dettagliato con una frase degna di nota, “Ridevamo molto a letto insieme”, ha detto Michelle e questo fa pensare allora una cosa: Michelle Hunziker ride sempre a letto o è un’eccezione per Eros Ramazzotti?