“GF Vip”: il pubblico ha deciso. Il grande nome deve abbandonare e la reazione degli altri è surreale. Signorini sbotta

Va avanti il “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Non mancano i litigi, i colpi di scena e le novità. La puntata di ieri sera che ha visto come sempre, in studio, le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ha aggiornato i concorrenti di quello che sta succedendo fuori dalla casa. Ai gieffini è stato comunicato della “delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina”. Lo ha spiegato Alfonso Signorini ad inizio puntata ed un post sull’account ufficiale del reality.

Il direttore di Chi ha parlato delle immagini con le quale l’Italia ed il mondo intero si è svegliato, dello sgomento per la guerra a pochi chilometri e del senso di impotenza. Nonostante tutto si va avanti: “Siamo qui per fare il nostro lavoro, per intrattenervi, senza pretese” ha specificato. Poi durante la puntata il grande addio alla casa e le reazioni contrastanti.

“Grande Fratello Vip”: i saluti e la reazione di Signorini

Una figura tra le più controverse della casa del “Grande Fratello Vip” ha lasciato ieri sera il reality. Si tratta di Katia Ricciarelli. Lo ha deciso il pubblico da casa con il televoto e anche i saluti della cantante lirica non sono stati “normali”.

Proprio lei non ha salutato tutti, ma solo metà dei concorrenti. Prima di lasciare la casa di Cinecittà l’ex moglie di Pippo Baudo ha fatto freezare tutti i suoi coinquilini per salutare poi solo le persone a lei più care. Sappiamo come i suoi rapporti nella casa non siano idilliaci con tutti.

Soleil, Davide, Giucas, Antonio e Barù. Tutti gli altri sono esclusi, restano immobili e così Alfonso Signorini li invita a salutare Katia prima che vada via. L’unica che si avvicina alla cantante è Sophie Codegoni che ha detto che dopo cinque mesi insieme ci teneva a salutarla almeno con un abbraccio. Gli altri restano impassibili.

E allora a quel punto il conduttore sbotta e tuona contro gli altri inquilini. Un saluto non si nega a nessuno e per lui è una vera “mancanza di rispetto” soprattutto nei confronti di una persona di 76 anni. Soleil non ci sta e scoppia a piangere. Ha perso il suo punto di riferimento nella casa e dice di non voler più restare.