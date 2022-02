“Tu sei bellissima, ma questo non mi piace” Mercedesz spicca tra i supereroi: qualcuno però non apprezza- FOTO

Mercedesz mette in mostra il suo super-potere speciale, fascino incontenibile che risalta tra i supereroi: ecco dove si trova

Da sua madre, ha di certo ereditato tutto il meglio che si poteva. Classe, eleganza, sensualità, bellezza da capogiro. Tutti dettagli che ne fanno una delle celebrità più provocanti e cliccate sul web. Mercedesz, figlia di Eva Henger, strappa sempre applausi per il suo fascino inconfondibile, che ricorda molto quello materno.

Eva, come noto, è stata una delle donne più belle e desiderate del mondo, quando, negli anni Novanta, a lungo è stata una delle attrici del cinema a luci rosse più famose in assoluto. Ancora oggi, alla soglia dei cinquant’anni, mette in mostra una bellezza clamorosa, che sul web si può continuare ad ammirare in purezza.

Sua figlia non è certo da meno e c’è chi ritiene che quanto a fascino abbia addirittura superato sua madre. E’ rimasto solo questo ad accomunarle, tuttavia, visto che i rapporti tra le due si sono deteriorati negli anni.

Dopo alcune furibonde liti in tv, è rimasta una certa freddezza tra madre e figlia. Intanto, Mercedesz si è fatta apprezzare non solo come personaggio social ma anche come opinionista tv. Su Instagram, quasi 800mila followers sono entusiasti per lei ed esprimono boati di approvazione ad ogni nuovo scatto.

Mercedesz, l’abito da capogiro: minigonna super e scollatura da infarto, impossibile resistere

I nuovi scatti di Mercedesz sono davvero particolari e la ritraggono…in mezzo ai supereroi. La 30enne si trova infatti nella speciale location di Collini Rooms, a Milano. Un albergo che da’ libero sfogo a diverse forme d’arte e nei cui locali è possibile anche imbattersi in riproduzioni dei supereroi o di altri personaggi del cinema.

In mezzo ai vari Batman e Iron Man, Mercedesz spicca naturalmente e in maniera irresistibile. Il suo superpotere è il suo fascino incontenibile, con un abito blu elettrico che ne esalta il fisico esplosivo. La minigonna fa trasparire le lunghe gambe perfette, la scollatura è micidiale e ci proietta in un altro mondo.

La classe non è acqua e la bellezza neppure, ancora una volta Mercedesz sa come si fa per attirare l’attenzione dei fan che continuano a sognare ad occhi aperti.