La talentuosa cantante italiana Alessandra Amoroso ha pubblicato una doppietta di foto semplicemente divine: vediamole insieme…

La fantastica vincitrice dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha incendiato il web con un bis di foto da infarto, scattate durante una delle sue straordinarie esibizioni.

Il post è stato pubblicato per ricordare ai fan un evento molto importante… ecco la bio degli scatti: “Questa sera, ore 21.00, il mio concerto per Radio Italia Live”. E ancora: “Ci prepariamo in vista di San Siro?”.

Sono tantissimi gli utenti che hanno risposto alla didascalia: “Già pronti per cantare, come sempre, insieme a te!”; “Noi siamo carichi a pallettoni… a dopo Ale!”; “Non vedo l’ora. Stivali pazzeschi comunque…” oppure “A dopo stellina, grazie per rallegrare questa serata”.

Non c’è alcun dubbio: Alessandra Amoroso riesce sempre a far emozionare la sua community!

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Alessandra Amoroso, la scollatura è esagerata: ogni curva è al punto giusto! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La magnifica trentacinquenne è un vero schianto in questo post: gli scatti sono diventati virali dopo pochissimo tempo dalla condivisione…

Nelle immagini Alessandra indossa un outfit total black, che comprende: una lunga camicia a forma di giacca, una grande cintura ed un paio di stivali tempestati di brillantini… la Amoroso detta le leggi della moda!

Nella prima foto del post, la favolosa cantante viene immortalata in piedi, mentre guarda dritta davanti a sé, impugna il microfono e dà il meglio di sé sul palco.

Nel secondo ed ultimo scatto, invece, vediamo la bella influencer che alza una mano, inclina la testa all’indietro e chiude gli occhi: che spettacolo!

Il post è stato un successone, con migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Ma la tua immensa bellezza?”; “Bella come sempre”; “Incredibile come ogni giorno che passa diventi sempre più bella” oppure “Sei la nostra stella”.

Una cosa è certa: la sua bellezza e il suo talento non temono rivali!