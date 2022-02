Milly Carlucci, l’amata trasmissione è stata cancellata. I motivi

Cambio improvviso per una nota trasmissione condotta da Milly Carlucci, la cui attesissima puntata ha subito una variazione inaspettata.

Cancellata. Questo è quanto accaduta alla puntata molto attesa di uno dei format più amati della Carlucci prevista per questa sera. 67 anni, la conduttrice non smette mai di conquistare consensi con le sue trasmissioni: storico volto televisivo ancora oggi guida brillantemente trasmissioni di successo.

Tra queste quella che salterà il suo consueto appuntamento, vedendosi sostituita dalla serie del “Commissario Montalbano”. Una decisione spiazzante che ha smorzato gli entusiasmi del pubblico intrepido nell’arrivo della trasmissione.

Milly Carlucci cambia tutto, il suo format slitta

Previsto in onda su Rai uno per questa sera, niente da fare per un format di Milly. Si tratta de “Il Cantante Mascherato”, trasmissione molto seguita, alla sua terza edizione.

La competizione canora che vede vip mascherati in gara doveva essere trasmessa questa sera, ma è stato messo in atto un cambio di rotta nel palinsesto Rai.

Questo sta subendo molte variazioni a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina che ha scombussolato il mondo catalizzando le emittenti globo. Tra edizioni straordinarie dei tg e programmi di approfondimento dedicati, le trasmissioni vedono protagonista il conflitto ucraino russo con aggiornamenti costanti sul situazione sul fronte e disamine sulla portata e le ragioni del conflitto.

In queste ore tutti i paesi sono toccati dalle notizie allarmanti e per rispettare lo stato d’animo generale è stato scelto di cambiare la programmazione.

Se ieri la fiction “Doc nelle tue mani” non è andata in onda, al suo posto è stato trasmesso un telegiornale straordinario, anche questa sera il palinsesto ha subito una variazione. Questa volta per questioni morali “Il Cantante Mascherato”, contraddistinto da un clima festoso e frizzante, non andrà in onda.

A sostituirlo le repliche del “Commissario Montabano” per mantenere un profilo più basso.

Iniziato poche settimane fa, con protagonisti 12 maschere in sfida per un totale di sei appuntamenti, quella di stasera sarebbe stata la terza puntata della nuova edizione in cui Arisa, Caterina Balivo, Insinna e Facchinetti avrebbero vesti i panni dei quattro investigatori.