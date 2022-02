Dayane Mello si toglie tutto: il VIDEO della modella lascia presagire una tempesta virale

Dayane Mello, il video bollente della modella a due giorni dal compleanno. Via tutto sotto le telecamere. Una bellezza in evoluzione.

La modella brasiliana Dayane Mello domenica compirà gli anni e si sta preparando nel migliore dei modi. Classe 1989, la sua notorietà è dovuta alla partecipazione a numerosi programmi televisivi, sia in Italia che nel suo paese di origine, un’attività che ha svolto parallelamente a quella che è la sua professione, ossia posare per i principali brand di moda.

Le ultime foto apparse sui social la vedono in giro per Milano mentre si gode la bella giornata di sole. Uno stile casual che le dona: del resto, il fisico assolutamente armonioso della modella fa sì, che tutto diventi unico. Anche quando non indossa nulla manda in estasi il web ed è quello che sta capitando in quest’ora, complice la sua storia social.

Dayane Mello, il VIDEO dove appare come mamma l’ha fatta: pura emozione

Apparsa un’ora fa e già ha mandato in tilt il web. Giorni fa la modella aveva fatto degli scatti fotografici per lanciare il profumo “DayaneandYou” DAY che fa parte della sua collezione di cosmetici proponendo visioni bollenti di lei senza veli. Sicuramente uno spettacolo particolarmente gradito, ma mai quando la stessa si spoglia al di fuori dei set fotografici come in questo caso e per altre ragioni estetiche.

A quanto pare Dayane si sta sottoponendo a dei trattamenti di epilazione definitiva, così si legge nelle sue storie, per sublimare ancora di più la sua bellezza. Come si può ben vedere, indossa solamente un reggiseno nero con tanto di pizzo e gli slip sono assenti, si vede solo un filo elastico che le avvolge il punto vita. Sicuramente saranno degli slip adatti per sottoporsi alla seduta di laser.

Le sue foto sono sempre perfette, merito di possedere uno dei corpi più belli che possiamo vedere nella televisione italiana. Amata dai suoi fans, i commenti sono sempre in più lingue. Sono tante le parole e gli aggettivi impiegati per descriverla ma ce n’è uno ricorrente: “perfetta” che è ricorrente sotto ogni post. In effetti, con una presenza così imponente, non si può dire il contrario.