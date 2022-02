La bellissima gieffina Sophie Codegoni è una vera e propria bomba ad orologeria: l’ultimo IG post ha fatto esplodere il web intero!

Lo staff che cura il profilo Instagram di Sophie, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, ha pubblicato un nuovo post: si tratta di una foto scattata durante una scoppiettante puntata del GF VIP… che spettacolo!

Nella didascalia del post si legge: “La bellezza esterna piace agli occhi“. E ancora: “La bellezza interiore affascina il cuore“.

Una cosa è certa: la Codegoni è riuscita a fare breccia nel cuore degli italiani.

Il make-up che sfoggia le sta d’incanto: si tratta di un trucco che comprende degli occhi marcati, tanto contouring, una base viso impeccabile e delle labbra nude.

Ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli: la manicure è bordeaux, gli accessori vertono sull’oro e i capelli sono lisci e sciolti.

Siete curiosi di vedere il post più cliccato che ci sia? Tenetevi forte, perché resterete senza parole…

Sophie Codegoni, mai vista tanta bellezza in una sola FOTO: ecco la prova che la perfezione esiste davvero…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Nell’immagine la favolosa ex tronista del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ viene immortalata seduta con le gambe accavallate, mentre rivolge lo sguardo verso la sua sinistra ed apre la bocca, come se stesse per intervenire: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Sophie indossa un outfit total black, che comprende una giacca ed un vestitino molto formale, ma allo stesso tempo super elegante: il suo stile non teme rivali!

Il focus degli utenti è tutto sulle sue gambe da urlo, risaltate dalla mini minigonna: gli zoom si sono sprecati!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Bellissima per distacco: che bomba!”; “Orgogliosa di te amore mio”; “Sei la più bella della Casa” oppure “Sei di una bellezza pazzesca”.

Non c’è alcun dubbio: Sophie Codegoni è il mix perfetto tra bellezza, fascino, grinta, tenacia, dolcezza e semplicità… come si fa a non innamorarsene?