“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ne dà il triste annuncio in diretta: “Ci hai lasciati, rimarrai nel mio cuore”

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso fa un drammatico annuncio al termine della puntata: la conduttrice è scossa dalla tremenda notizia

A “Pomeriggio 5”, il dibattito sul triangolo Soleil-Alex-Delia appare sempre piuttosto infuocato. Katarina Raniakova, ormai ospite fissa del talk show di Canale Cinque, non manca di commentare con critiche al veleno i siparietti architettati dall’ex marito, che secondo la modella sarebbero frutto di un copione studiato a tavolino.

A difendere a spada tratta l’attore è invece Stella Starlite, amica di Alex Belli, che sostiene la veridicità dei gesti e delle parole dell’ex volto di “CentoVetrine”. Come di consueto, dunque, in studio non è mancata la leggerezza e la voglia di intrattenere il pubblico, attraverso tematiche frivole ma al contempo accattivanti.

Proprio al termine della puntata – immediatamente prima dei saluti finali -, Barbara D’Urso ha inaspettatamente dovuto fare un annuncio che le ha spezzato il cuore. Come comunicato al pubblico con voce affranta, la conduttrice ha perso una delle persone a lei più care.

I siparietti in atto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Stasi non hanno mancato di intrattenere i telespettatori di “Pomeriggio 5”, in particolare durante il secondo blocco della puntata. Barbara D’Urso, con l’occasione, ha voluto far ascoltare ai suoi analisti le parole di Daniela e Wendy, rispettivamente zia e mamma della Stasi.

“Ero preoccupata perché avevo visto una donna che aveva smesso di amarsi“: queste le dichiarazioni rilasciate dalla zia Daniela, che in studio gli ospiti della D’Urso hanno accolto in maniera diametralmente opposta. Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, non è parsa disposta ad assolvere la gieffina.

“Lei era consenziente in tutto e per tutto“, ha commentato la modella, salvo poi ricevere la severa stoccata di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “Alex non si è comportato affatto bene” – ha replicato il giornalista, nel tentativo di difendere la Stasi – “È stato cattivo, le ha detto parole che non avrebbe dovuto dire“.

Al termine del dibattito incentrato sul “GF Vip”, in studio la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Barbara D’Urso, che ha richiamato su di sé l’attenzione delle telecamere, ha fatto un annuncio che ha letteralmente spiazzato il suo pubblico. Dopo aver ricordato ai telespettatori l’appuntamento di lunedì prossimo, la conduttrice ha aperto loro le porte del proprio cuore.

“Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, che è stato autore delle nostre trasmissioni“, ha annunciato la conduttrice, con la voce che tradiva la forte emozione. “Si chiama Gianni Tramontano e stanotte ci ha lasciati“, ha proseguito la D’Urso, incapace di trattenere la propria commozione.

Come spiegato dalla presentatrice, quest’ultimo aveva lavorato per molti anni dietro le quinte di “Pomeriggio 5”, salvo poi decidere di allontanarsi per motivi non specificati dalla D’Urso. Il suo saluto al collega scomparso era a dir poco sofferto: “Ciao Gianni, sei nel mio cuore“.

Dopo esser riuscita a stento a concludere la diretta, la conduttrice ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento di lunedì prossimo. Una puntata senz’altro difficile per Barbara, che è riuscita a cavarsela al meglio, nonostante l’immenso dolore.