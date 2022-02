“Le tue uova ci bastano” Elettra Lamborghini scatenata. Il suo davanzale impressionante è già virale – FOTO

Elettra Lamborghini, l’ultima foto di Instagram mette in mostra tutti gli angoli più belli della cantante: i fan non si trattengono dal commentare

Si sta imponendo come una delle personalità più accattivanti e discusse della televisione italiana, e lo sta facendo a buon diritto. D’altronde, di fronte ad Elettra Lamborghini, rimanere indifferenti è pressoché impossibile.

Se una minima parte del pubblico dei social non sembra apprezzare lo stile ed i contenuti postati dall’ereditiera, la stragrande maggioranza degli utenti è invece letteralmente rapita da lei. La moglie di Afrojack, in ogni occasione e contesto, sa sempre come attirare gli sguardi ammaliati dei fan.

Con la recente compilation postata su Instagram, ispirata alle imminenti festività pasquali, la Lamborghini ha letteralmente superato sé stessa. Il suo davanzale esplosivo, a questo proposito, ha come sempre fatto la sua parte…

Elettra Lamborghini scatenata. Il suo davanzale di fuoco è già virale – FOTO

Per vederla, vai su Successivo