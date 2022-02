Uomini e Donne, Gianni e Ida vengono linciati dal popolo del web: ciò che accade tra di loro non può più passare inosservato

La conosciamo per via delle sue vicissitudini sentimentali tutt’altro che fortunate. La bella Ida Platano, prossima al compimento dei 41 anni, non è ancora riuscita a trovare l’uomo dei suoi sogni all’interno del seguitissimo dating show pomeridiano. Eppure, in più di un’occasione la bresciana è stata sul punto di abbandonare lo studio, salvo poi ricredersi rispetto ai cavalieri sui quali aveva riposto la propria fiducia.

Durante la corrente edizione, un simile scenario si è verificato sia con Marcello Messina che con Diego Tavani. Entrambi, che inizialmente apparivano molto presi da lei, si sono rivelati inadatti a stare al fianco della dama. Anche con l’attuale corteggiatore Alessandro, le cose non starebbero affatto progredendo.

I due, pur confermando la sintonia che li unisce, non fanno altro che parlare delle problematiche di coppia che sembrano affliggerli. Il pubblico, che ormai non ne può più di assistere ai fallimenti della dama, non ha potuto far a meno di notare un dettaglio a dir poco sconvolgente. Nella questione, immancabilmente, era coinvolto anche l’opinionista Gianni Sperti, che sembra avere un debole per Ida.

Uomini e Donne, Gianni e Ida sotto accusa. Il pubblico insorge: “siete una cosa sola”

Al centro studio, Ida ed Alessandro non hanno potuto evitare di ribadire la loro lontananza in termini di vedute. Se la bresciana vorrebbe che il suo corteggiatore si mostrasse più interessato a lei – al punto tale da decidere di trascorrere delle giornate insieme a Brescia -, il partenopeo sembra invece molto più cauto. “Prima vorrei conoscere bene lei, poi i luoghi da dove viene e la sua famiglia“: queste le giustificazioni di Alessandro.

La Platano, che non riesce ad avere sicurezze dal cavaliere per il quale, peraltro, avrebbe anche iniziato a provare dei sentimenti, ha deciso di accettare la corte di un altro pretendente. Si tratta di Ottavio, nuovo arrivato nello studio di “Uomini e Donne”, che ha fin da subito palesato il proprio interesse per Ida.

Alessandro, deluso dalla decisione della dama, ha rapidamente comunicato l’intenzione di fare marcia indietro rispetto a questa frequentazione. “Mi prendo del tempo per riflettere, perché il suo comportamento mi dà fastidio“, ha ammesso il partenopeo, che non è tuttavia riuscito a convincere il pubblico in studio, e men che meno gli opinionisti.

“Se lei sceglie di frequentare altri uomini è perché tu non le dai sicurezze“, continuava a ribadire Gianni Sperti, che nel criticare Alessandro non ci è andato affatto leggero. L’ex ballerino, come è noto, è da sempre un grande sostenitore della Platano, che difende a spada tratta in ogni occasione.

Rispetto a questo, tuttavia, il pubblico non manca di muovere delle accuse all’opinionista. È opinione dei più, infatti, che l’ex ballerino sia spesso e volentieri di parte, e che non sia in grado di cogliere gli errori della dama. Molti utenti, osservando il comportamento che la dama ha tenuto in puntata, non hanno potuto evitare di insorgere, tirando in ballo lo stesso Gianni.

“Ormai voi due siete una cosa sola“, “Tu e Tina la difendete a prescindere“: queste le accuse mosse dai fan, stanchi dell’imparzialità dell’opinionista. A quanto pare, stando alle parole degli utenti, anche Ida avrebbe parecchie responsabilità nei suoi fallimenti sentimentali.