Non si può che concordare su quanto attraverso i social, sia diventato semplice condividere: passeggiate in centro, sfilate di alta moda e visite ai musei. Sono tanti i vip che postano online le proprie giornate, tra questi Shaila Gatta.

Conosciuta attraverso il talent di Maria De Filippi “Amici”, Shaila ha calcato negli anni diversi studi televisivi fino ad arrivare al più famoso dei banconi di canale 5, quello di Striscia La Notizia. Seguitissima sui social, la bella Shaila ha postato proprio oggi uno scatto che la ritrae al Museo Mudec di Milano

Come si può leggere dalla sua descrizione sotto la foto, l’ex velina è andata al Museo per assistere alla mostra Cattura Luce di “Realme Italia”. Tra le opere presenti, molte sono state realizzate da artisti giovanissimi di grande talento e capacità persuasiva. Come scritto da Shaila, è meraviglioso immedesimarsi nelle opere e riuscire a provare la stessa emozione di quella sentita dall’artista durante la realizzazione. Il Museo Mudec si trova a Milano ed è un centro dedicato alla ricerca interdisciplinare sulle culture nel mondo, lo scopo è quello di costruire un luogo di dialogo che gira attorno alla contemporaneità delle arti visive e sonore.

“Il mio realme 9Pro + fa delle foto pazzesche, riesce anche a catturare la luce nei punti più bui” Ha sotto l’ex velina sotto le foto postate su Instagram, mettendo in risalto anche una pochette nera di Heliot Emil, un accessorio che rappresenta la ciliegina sulla torta per un’esperienza come quella al Museo Mudec.

Sono ormai i social la fonte primaria di condivisione e sponsorizzazione della nostra società, ed è inevitabile che un luogo, un prodotto postato da chi possiede milioni di follower ha di sicuro un’influenza diversa sulle persone. Shaila Gatta è molto amata e seguita su Instagram e i suoi scatti, dove spesso viene messo in bella vista il suo fisico allenato, sono molto apprezzati e commentati dal popolo social. La condivisione delle foto di oggi al Museo Mudec di Milano rappresentano anche un incentivo per coloro che seguono il suo profilo, a visitare posti come questo per arricchire la propria conoscenza in termini di arte e cultura.