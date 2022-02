Elisabetta Canalis fa impazzire il web con l’outfit sopra le righe. La showgirl anticipa la primavera e sfodera le curve: fan in delirio

Rappresenta fin dal suo esordio un modello di bellezza assoluto e a distanza di 20 rimane la sex symbol indiscussa: Elisabetta Canalis ha una marcia in più nello star system. La capacità di rimanere sulla cresta dell’onda per l’intera durata della sua carriera la dice lunga riguardo al ruolo che riveste.

Nel frattempo ha intrapreso percorsi inattesi, come il trasferimento in California, più precisamente a Los Angeles, dove ha sposato il medico chirurgo Brian Perri. Nonostante il passaggio oltreoceano, non solo non ha mai perso la moltitudine di fan che continuano a seguirla, ma ha acquistato un nuovo pubblico negli Stati Uniti.

Lo dimostra il profilo Instagram della conduttrice, che vanta oltre 3 milioni di followers, dove posta scatti della sua vita familiare ma anche shooting mozzafiato. La firma del suo successo non risiede solo nella sua bellezza statuaria che sembra più attraente ad ogni anno che passa: non basta raggiungere la perfezione per godere di tanta incondizionata e costante ammirazione.

La showgirl si contraddistingue per uno stile unico ed inconfondibile, che punta oltre alla seduzione: al centro c’è l’espressione del gusto e della personalità. E la sua è fortissima, tanto da concentrare il focus dell’attenzione persino alla Milano Fashion Week. Dopo aver conquistato il capoluogo lombardo nel periodo più caldo dell’anno per quanto concerne la moda, torna a stupire sui social con l’ultimo outfit che manda in delirio i fan.

Elisabetta Canalis detta tendenza

Recente di un’inedita manifestazione di stile durante la Milano Fashion Week, con un outfit verde semplicemente irresistibile, Elisabetta Canalis sfoggia su Instagram un altro colore di tendenza nella primavera 2022. Condivide con i fan la proposta strepitosa citando una delle serie tv più apprezzate di sempre: “Orange is the new black“. Una sentenza mai così attuale come quest’anno, che nelle stagioni più calde dell’anno ci impone questa tonalità per splendere di luce.

I fan sono tuttavia consapevoli di non poterci riuscire come la showgirl, che incanta Instagram con la sua bellezza, esibita in un outfit pazzesco. Il completo monocromo arancione brillante, reso ancora di più tale dal tessuto lucido, è composto da tre pezzi. La giacca è indossata rigorosamente aperta sul crop top, che sfodera le curve della conduttrice ed esalta gli addominali scolpiti, il tutto abbinato ai pantaloni dalla linea morbida.

Una visione che lascia gli utenti senza obiezioni e con un’infinità di apprezzamenti: “Spettacolare“, “Un sogno”, “Divina“.