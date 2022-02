Vic De Angelis ha trascorso un weekend rilassante con i suoi amici del gruppo: proprio uno di loro, l’ha immortalata durante un suo momento intimo

Victoria De Angelis ha vissuto, senza dubbio, uno degli anni più intensi di tutta la sua vita. Dopo il suo trionfo al Festival di Sanremo insieme al resto del gruppo dei Maneskin, non si è più fermata. Zitti e Buoni, tra la competizione in Liguria e l’Eurovision, ha fatto davvero il giro del mondo e loro insieme ad esso. Il loro successo è stato senza precedenti.

Il loro esordio è avvenuto un po’ di anni fa, quando erano solo dei ragazzini e decisero di partire dalle strade in cui avevano cantato per molto tempo, per poter provare ad esibirsi su uno dei palchi più ambiti del nostro Paese, quello di X Factor. Tutti notarono subito la loro particolarità, ma si sono lanciati comunque in qualche anno di gavetta prima di presentarsi al Festival della canzone italiana.

Vic De Angelis all’aria aperta spiazza tutti: toglie semplicemente il fiato

