La fantastica cantante italiana Elodie ha mandato il web in totale subbuglio con una foto da infarto… si salvi chi può!

La favolosa trentunenne ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto, in cui assume una buffa espressione, con gli occhi semi aperti.

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “Simpatica“.

Sono moltissimi i fan che hanno ironizzato nei commenti sulla sua divertente smorfia: “Io appena sveglia quando mi parlano le persone”, “La faccia di quando chiedono quando ti sposi”, “Io quando apro la fotocamera del cellulare” oppure “Quando ti fanno una foto a fine serata”.

Nell’immagine l’ex del noto cantante Marracash indossa un abito tutto rosso, che ha una sensuale apertura nella parte superiore della pancia, una gonna dal taglio asimmetrico ed una profonda scollatura: il vestito le sta d’incanto!

Elodie in total red: eleganza e stile all’ennesima potenza… Un fan scrive: “Si può avere una fotocopia dei tuoi occhi?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una cosa è certa: Elodie sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Nell’immagine la talentuosa cantante viene immortalata con le braccia lungo i fianchi ed il volto leggermente girato verso la sua destra: mai vista tante bellezza in un solo scatto!

Il post è stato inondato da mi piace e commenti, tra i quali spicca quello di una sua amica e collega, ovvero della famosa Francesca Michielin.

Tra i commenti scritti dai fan si legge ad esempio: “Si può avere una fotocopia dei tuoi occhi?“; “Tuo padre ha rubato due stelle del cielo e le ha messe nei tuoi occhi”; “Sei sempre bona” oppure “Ti amo”.

Non c’è alcun dubbio: Elodie sa sempre come rendere felici i suoi fan!

I suoi post sono come una droga per i seguaci: non ne possono più fare a meno!