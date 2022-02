Carolina Stramare, vestito illegale e fuori tutto: “Non ho respirato per un minuto” – VIDEO

Carolina Stramare più seducente che mai, un abito che non contiene nulla delle sue curve esplosive: l’ex Miss Italia fa furore

Scatenata e incontenibile, in questi giorni, Carolina Stramare. Colei che fu Miss Italia nel 2019 pare aver deciso di fare fondo a tutto il suo fascino e di lasciare a bocca aperta i suoi ammiratori.

Non poteva esserci momento migliore, per farlo, del resto, della Milano Fashion Week. Sette giorni in cui il meglio del meglio del mondo della moda e del glamour si ritrovano nel capoluogo lombardo, attirando tutto lo showbusiness italiano e internazionale.

E’ una Fashion Week particolare, oltretutto, con i primi sentori di ‘normalità’ dopo la pandemia che ha segnato il mondo negli ultimi due anni. Si tornano a vedere le sfilate in presenza, il pubblico torna a riempire gli atelier, certo non parliamo di folle oceaniche, ma, pian piano, si torna a vedere qualcosa di com’era la vita prima dell’emergenza.

In questo scenario, Carolina, vista la sua bellezza, si trova naturalmente a proprio agio. Sul suo profilo Instagram, con gli ultimi post, sta regalando spettacolo a livelli assoluti. E l’ultimo video è una vera e propria esplosione di sensualità incontenibile.

Carolina Stramare, “Allora i sogni esistono”: la scollatura fa di tutto per uscire, non ci sono parole per descriverla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Sulle note avvolgenti e irriverenti di ‘Feeling Good‘ di Michael Bublè, Carolina sfila leggiadra, per le strade di Milano, con un lungo abito nero elegantissimo e super provocante. Tutti i dettagli più suadenti della sua silhouette sono in bella vista.

Lo spacco sulle gambe è clamoroso, la scollatura se possibile ancor di più. E’ possibile ammirare praticamente in purezza il suo lato A esplosivo, che sembra quasi far di tutto per uscire. E i commenti e i like, ovviamente, si sprecano.

I numerosissimi fan di Carolina sul web concordano sostanzialmente tutti sul fatto che una visione del genere sia illegale. “Non ho respirato per un minuto“, “Non si può così“, sono sono alcune delle ‘lamentele’ del popolo social. Cui si aggiungono anche le speranze dei tifosi di calcio: “Speriamo che di tanta bellezza benefici Vlahovic“.

L’attaccante della Juventus, secondo i rumours, sarebbe infatti il fidanzato della bella Carolina. Non sono arrivate certezze né smentite: per ora, restiamo nel campo delle illazioni.