Giulia Stabile è per molti giovani un vero idolo. La ballerina, ex allieva della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, vincitrice del programma nello scorso anno, è amatissima del pubblico più giovane ma nelle sue performance non dispiace nemmeno al pubblico adulto. Un apprezzamento così ampio che si riscontra anche sui social, con 1,6 milioni di follower che la seguono.

Da allieva, quest’anno Giulia è passata dall’altra parte. Maria l’ha voluta nella squadra dei professionisti e lei sta dimostrando a tutti, se ce ne fosse ancora bisogno, la sua grande bravura.

Per la giovane anche altre esperienze al di fuori della danza: dalla partecipazione a “Tu si que vales” alla conduzione della rubrica “Intervista Stabile” su WittyTV nella quale dialoga con gli ospiti della puntata di “Amici” prima di andare in onda. Insomma gli impegni per Giulia non mancano e adesso si aggiunge una nuova e bellissima esperienza. Lei non vede l’ora.

Giulia Stabile a cuore aperto: tutto sta per iniziare

Ormai manca pochissimo e Giulia Stabile è in fibrillazione. Parliamo del serale di “Amici” che quest’anno la vedrà ancora una volta protagonista anche se dal lato opposto.

In questa edizione, infatti, lei non sarà più un’allieva sottoposta al giudizio ma una dei professionisti che affiancheranno i ragazzi che si sfidano. Nonostante questo, la giovane ballerina ci tiene a precisare che lei non ha dimenticato nulla, ma proprio nulla, delle emozioni che suscita quel palco.

“Ricordo ancora quelle bolle fortissime nello stomaco al pensiero di mettere piede su quel palco” ha scritto esordendo nel suo post su Instagram. Giulia ricorda i suoi occhi che brillavano, il cuore che esplodeva ma anche “l’adrenalina prima e durante ogni puntata”.

Per lei il serale resta una delle esperienze più belle mai vissute perché è proprio durante quelle puntate che in lei è scattato qualcosa: “crescita artistica, ho iniziato ad emozionarmi sempre di più, esibizione dopo esibizione. E non ho realmente parole per descriverlo”.

Quest’anno per la fidanzata di Sangiovanni sarà tutto diverso ma lei ha una sola certezza: quel palco continuerà ad arricchirla e a farla crescere.