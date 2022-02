Lo show del mercoledì sera “Michelle Impossibile” sta riscuotendo molto successo. Tanti ospiti accanto alla conduttrice Michelle Hunziker per divertirsi ed emozionarsi insieme a lei. Ospite speciale: mamma Ineke.

La mamma di Michelle è stata presente nell’ultima puntata del programma della Hunziker in onda su canale 5 durante una parte che ha visto la presenza anche di Silvia Toffanin. Come fosse un’intervista di Verissimo, si è creato sul palco un momento molto emozionante grazie alla signora Ineke che ha raccontato un episodio delicato della vita della figlia.

Ad emozionarsi per prima è stata proprio Michelle quando è partito un video con tutte le sue foto da piccola ma, il momento è diventato davvero toccante quando Silvia ha iniziato a parlare della “setta” in cui era coinvolta Michelle, un periodo durato 5 anni che ha portato con se sofferenza e dolore non solo per la conduttrice ma anche per la madre. La signora Ineke ha raccontato di quando la figlia le disse di dover intraprendere un altro percorso di vita, da sola e senza parlare con lei. É stato allora che mamma Ineke voleva incontrare la maga che stava rovinando la crescita di Michelle ma grazie all’intervento di Eros Ramazzotti le cose si sono poi messe per il verso giusto.

Il dolore nel racconto di mamma Ineke : ” La sofferenza di Michelle è stata anche la mia”

L’emozione ha colpito il pubblico ed anche Silvia Toffanin che non è riuscita a trattenere le lacrime quando Ineke ha raccontato del suo desiderio legato alla liberazione della figlia e alla gioia quando quest’ultima le telefonò chiedendole di poter andare a fare colazione a casa e trascorrere del tempo insieme.

In quel momento l’abbraccio tra Michelle e la sua mamma è stato il momento più emozionante di tutta la storia, la forza di due donne unite e capaci di superare le avversità della vita ma soprattutto la fermezza di una madre nel voler a tutti costi aiutare la figlia ad uscire da un momento difficile per ritornare a sorridere accanto alla sua famiglia e alle persone che desiderano solo il suo bene.