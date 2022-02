Roberta Morise, tra i commenti alle sue foto è apparso anche quello del conduttore Alberto Matano: la verità sul loro rapporto

Da quando Roberta Morise è tornata a calcare il palcoscenico de “L’Eredità”, i riflettori dello spettacolo si sono clamorosamente riaccesi sulla vecchia fiamma di Carlo Conti. L’ex professoressa del game show, approdata in studio per sostituire i colleghi Samira Lui e Andrea Cerelli, ha fatto riemergere una serie di bellissimi ricordi nelle menti dei fan.

Memorabili i suoi stacchetti e le coreografie con cui la Morise aveva incantato non solo Carlo Conti, ma tutto il pubblico italiano. Sui social, i followers non avevano mancato di esprimere la loro felicità per via di questo ritorno in tv, che purtroppo è durato solamente una manciata di giorni.

Su Instagram, tra i commenti relativi ad una clip condivisa dalla Morise, i followers non potevano non notare quello del conduttore Alberto Matano. Ma cosa c’è davvero tra il giornalista e la splendida modella? Quello che si evince non lascia spazio a dubbi.

Alberto Matano, il commento che non passa inosservato sulla Morise: emerge la verità su di loro

Per annunciare il proprio ritorno sul palcoscenico de “L’Eredità”, Roberta Morise aveva pensato bene di postare un video del primo stacchetto andato in onda dopo tanti anni. La sensualità della modella, unita alla dimestichezza con le telecamere, avevano fatto di Roberta la spalla perfetta di Flavio Insinna.

Da alcuni giorni, tuttavia, i professori Andrea Cerelli e Samira Lui sono tornati a ricoprire il loro ruolo. Il pubblico, con grande dispiacere, ha dunque dovuto salutare in fretta e furia la bella Roberta, pur non mancando di farle arrivare una valanga di apprezzamenti tramite Instagram.

Proprio sotto al video in questione – pubblicato lo scorso 8 febbraio -, oltre ai commenti dei followers, erano arrivati anche moltissimi complimenti da parte dei colleghi della tv. Primo fra tutti, quello del conduttore e giornalista Alberto Matano, che rispetto allo stacchetto della Morise si era espresso così: “🔥🔥🔥“.

Nulla di romantico, ovviamente, tra i due, ma solo dei sinceri complimenti che Matano avrebbe rivolto alla professoressa in amicizia. I due, che si sono conosciuti dietro le quinte degli studi Rai, sono infatti legati ormai da parecchi anni, e non mancano di supportare l’uno il lavoro dell’altra.