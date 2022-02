“Festival di Sanremo” 1985. L’esordio tra i Big di una super star, lo ricordate? Che spettacolo!

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 1985

Dal “Festival di Sanremo” 1985 sono passati ormai ben 37 anni ma alcune delle canzoni che parteciparono alla gara sono ancora attualissime e super ascoltate, diventate dei pezzi cult del repertorio nazionale. Vi ricordate quell’edizione? Vi rinfrechiamo la memoria.

A condurla fu un’istituzione della televisione nostrata, il presentatore Pippo Baudo, affiancato dalla cantante e showgirl olandese Patty Brand. La kermesse si svolse come di consueto al Teatro Ariston della ridente capitale dei fiori, Sanremo appunto, in provincia d’Imperia tra il 7 e il 9 Febbraio. Rispetto agli anni precedenti tutto filò liscio, non si registrarono polemiche succulenti, ospiti capricciosi o colpi di testa da parte degli interpreti in balia di manie di protagonismo. Chi salì sul gradino più alto del podio?

Festival di Sanremo 1985: una classifica finale davvero stupefacente

PER SCOPRIRE CHI VINSE IL FESTIVAL DI SANREMO 1985 VAI SU SUCCESSIVO