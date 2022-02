“Non riesco a staccarti gli occhi di dosso”. Miryea Stabile, trasparenze pericolose: si vede tutto. Allarme rosso – FOTO

Miryea Stabile. La nota modella e influencer infoltisce il suo account Instagram di nuovi scatti entusiasmanti in cui sfoggia la sua bellezza fuori misura. Le trasparenze sono rivelatrici

Conto alla rovescia iniziato per la nuova edizione de “L’Isola dei famosi” che inizierà dal prossimo 25 Marzo su Canale 5. Vi ricordate i partecipanti dell’anno scorso? Tra di loro sicuramente è emersa la giovanissima modella Miryea Stabile. Il reality le ha donato un’impennata di popolarità.

Nata a Brescia il 16 settembre 1996, aveva già avviato una carriera promettente sul piccolo schermo. La Stabile, infatti, si è guadagnata il posto di naufraga avendo partecipato (arrivando in prima posizione) allo show “La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021”. Ha fatto parte di diversi programmi come “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. Durante la MotoGP è stata anche un’Ombrellina, hostess che accompagna i piloti prima dell’inizio delle gare.

Miryea Stabile manda in tilt Instagram. In mostra le sue grazie

SE VUOI VEDERE LA FOTO SENSUALE DI MIRYEA STABILE VAI SU SUCCESSIVO