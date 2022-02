Mary di Danimarca ha accolto a braccia aperte un membro della Royal Family inglese: la loro intesa ha lasciato tutti di stucco.

Ore emozionanti per la Mary di Danimarca. La moglie del Principe ereditario Federico, 50 anni, ha accolto a Copenaghen un membro della Royal Family inglese. La futura Sovrana ha trascorso momenti indimenticabili al suo fianco.

Si tratta di Kate Middleton, volata alla volta della capitale danese per una visita ufficiale destinata a coltivare le pubbliche relazione con i reali del paese. In particolare a stupire l’incontro con la Principessa Mary, con cui si è mostrata molto affiatata, e la Regina Margherita.

Per quest’ultima è infatti un anno molto importante: alla stregua della Regina Elisabetta festeggia infatti il Giubileo, in occasione del suo 50esimo anno sul trono.

La moglie di Kate ha iniziato il suo Royal Tour l’altro ieri con un programma molto intenso. Lasciati William e i tre figli a Londra, ha fatto visitata all’Università di Copenhagen dove ha approfondito l’iniziativa “Copenhagen Infant Mental Health Project”, destinata a migliorare il benessere di genitori e figli dal punto di vista psicologico.

Il giorno seguente il tour è continuato con l’incontro con Mary e la Regina: a sorprendere la somiglianza incredibile tra le due principesse e la loro intesa.

Mary di Danimarca e Kate Middleton: la somiglianza incredibile

In visita ai reali di Danimarca, Kate Middleton è stata accolta con calore dalla Principessa Mary. A stupire la loro grande somiglianza sia fisica, sia in fatto di stile.

Entrambe dalla folta capigliatura castana e dai visi angelici, sono inoltre accomunate da un portamento regale e da uno stile impeccabile. Molto chic durante il loro incontro hanno sfoggiato look raffinati, ma anche trendy, con cui hanno messo in risalto i loro fisici aggraziati ed esili. Non sono mancate nel corso degli anni occasioni in cui hanno indossato medesimi outfit a dimostrazione di come i loro gusti in fatto di moda siano molto simili.

Anche se la moglie del Principe Federico è più grande di dieci anni rispetto a Kate, sembrano quasi gemelle. Durante l’incontro si sono mostrate molto affiatate, dimostrandosi unite come se fosse molto legate.

Inoltre ad accomunarle la loro capacità di fare breccia nel cuore dei sudditi e, entrambe provenienti da famiglie borghesi, la concretizzazione del sogno di vivere una e vera e propria fiaba conquistando due principi.