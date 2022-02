Un noto volto del web si è scagliato con la concorrente del “GF Vip” Lulù Selassiè. Dure parole sono state rivolte alla 23enne.

Discendente della dinastia Selassié, Lulù è uno dei volti della sesta edizione del “GF Vip”. Classe 1998, di Roma, la nipote dell’ultimo imperatore di Etiopia si sta distinguendo nella casa più spiata d’Italia con il suo temperamento facendo braccia nel cuore degli spettatori e del concorrente Manuel.

Entrata nel reality al fianco delle sorelle, Clarissa e Jessica, sta catalizzando l’attenzione con il suo fascino e i suoi look. Grande appassionata di moda a ogni apparizione sorprende con scelte scintillanti e super glamour.

Nell’ultima diretta ha stupito con un outfit mozzafiato, tanto che è stato giudicato “da micetta”. Se la cosa ha entusiasmato i suoi fan, su Instagram ha un profilo da ben 108 mila follower, qualcuno non sembra aver apprezzato la scelta, anzi arrabbiandosene. Si tratta di una famosa influencer che ha puntato il dito contro la principessa.

Lulù Selassiè: la scelta che manda su tutte le furie una famosa influencer

L’ultimo look sfoggiato da Lulù Selassiè ha mandato su tutte le furie una nota influencer e modella. Si tratta di Antonella Fiordelisi. Classe 1988, di Salerno, schermitrice nella vita, è diventata seguitissima su Instagram ed è poi approdata nel mondo dello spettacolo prendendo parte a “Temptation Island”.

Seguita da 1,2 milioni di follower, nei suoi scatti sfoggia sempre look incredibili che dimostrano la sua passione per la moda. Molto attenta allo stile e alla scelta di quello che indossa a farle partire il tappo sarebbe stato un outfit sfoggiato da Lulù.

Si tratta di abito blu elettrico dalla trama animalier, impreziosito da guanti abbinati che non è passato inosservato al pubblico e a Signorini. Antonella ha rivelato come anche le possegga lo stesso identico modello e come la concorrente le abbia copiato la scelta in fatto di stile.

Si tratta di un vestito firmato dal brand Passaparola1988, denominato Kitten, ovvero micetta, molto poco esoso aggirandosi intorno a un costo di venti euro.

Per l’occasione la concorrente l’ha sfoggiato abbinando a una pettinatura raccolta e a un trucco molto marcato rendendo l’abbinamento ancora più audace e strong.