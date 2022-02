Francesco Totti-Ilary Blasi il giallo prosegue, dalle questioni economiche fino al presunto flirt. Qualcosa non torna

Prosegue la questione della presunta separazione tra la ex letterina ed il calciatore, nonostante la smentita le voci sono sempre più insidiose.

L’ex capitano della Roma qualche giorno fa sui social aveva pubblicamente smentito le voci della presunta separazione con la moglie Ilary Blasi. Francesco Totti aveva spiegato, alzando anche i toni, che “di mezzo c’erano dei bambini” e quindi chiedeva alla stampa nazionale di lasciarlo stare per il loro bene almeno.

La coppia si era poi mostrata felice mentre andava al ristorante, con tanto di telecronaca documentata sui social da parte della ex letterina. All’invito però dei paparazzi piazzati fuori dal locale di un bacio rappacificatore della coppietta, i due si sono rifiutati irremovibili ad accontentare la richiesta.

Quindi forse l’aria di crisi che aleggiava nei giorni passati non è stata proprio placata. Nelle ultime ore anche quotidiani come il Corriere sono entrati nel merito della vicenda per svelare punti nascosti della relazione che per molti ormai sembra agli sgoccioli.

Blasi-Totti, di mezzo un patrimonio milionario e problemi di coppia mai sanati

Uno dei motivi scatenanti delle liti furiose tra i due sarebbero proprio di natura economica. Sempre il Corriere fa sapere che la gestione del patrimonio e dell’immagine di Totti, nonché azioni e attività, sarebbero passate nelle mani delle sorelle della Blasi, Silvia e Melory, e dei loro mariti.

Un oltraggio per l’ex capitano che non era a conoscenza di tale situazione organizzata in modo fraudolento alle sue spalle proprio dalla consorte. Il motivo di tale operazione? Questo non è ancora noto-

Un altro aspetto che è stato fatto trapelare da Dagospia invece riguarderebbe la presunta relazione clandestina di Francesco e Noemi Bocchi, conosciuta un anno fa. Cupido della situazione è stato Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti, pr ed organizzatore di eventi mondani per personaggi dello spettacolo e calciatori.

Proprio nel corso di un evento a Milano, Totti avrebbe conosciuto la giovane a cui ha anche regalato 13 rose rosse per San Valentino. 13 per ogni mese della loro “amicizia”. Ilary ha scoperto la relazione tra il marito e la modella?

I due non si sono sbilanciati e probabilmente non lo faranno per il bene della loro famiglia, intanto però sono molti quelli che tifano per loro e la possibilità che si rinsaldi il bel rapporto che tanto li contraddistingue fin dall’inizio della relazione.