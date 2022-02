Mahmood e Blanco, dopo Sanremo tutti li cercano, tutti li vogliono. Avvistati in un evento super glamour: parola di Chiara Ferragni

Mahmood e Blanco. I due vincitori dell’ultimo “Festival di Sanremo” con il brano Brividi si sono esibiti in un concerto privato durante un evento glamour con personaggi al top

Mahmood e Blanco. L’inedita coppia di vincitori della 72esima edizione del “Festival di Sanremo” continuano a raccogliere consensi e a cavalcare l’onda del successo già raggiunto da solisti e consolidato come duo artistico.

La loro struggente “Brividi” impazza da poco meno di un mese in tutte le emittenti radiofoniche. Secondo la prestigiosa rivista statunitense di settore “Billboard” è tra le canzoni più scaricate e ascoltate a livello globale durante il mese di febbraio 2022. Non solo, detiene il record di brano con il maggior numero di ascolti in streaming raccolti in 24 ore su Spotify in Italia. Già disco di platino, attualmente supera 32 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Mahmood e Blanco: l’esibizione speciale in attesa dell'”Eurovision Song Contest”

É già partito il conto alla rovescia per il prossimo “Eurovision Song Contest” che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022.

A rappresentare l’Italia saranno proprio Mahmood e Blanco in quanto vincitori dellultimo “Festival di Sanremo”. I due non si facevano vedere dalla sera in cui hanno trionfato alla kermesse canora.

Sono riapparsi in gran forma durante un evento glamour. Occhi puntati su Milano. Il capoluogo lombardo è in pieno fermento per lo svolgimento della consueta Fashion Week. La città meneghina è sempre stata al centro di grandi investimenti. Presto l’imprenditore Flavio Briatore, ad esemio, aprirà un nuovo locale della prestigiosa catena di ristoranti “Crazy Pizza”.

Lo ha preceduto di pochi giorni Hublot, l’azienda produttrice di orologi di lusso, con l’inaugurazione di una nuova boutique in via Verri, 7.

Si è tenuto un party strepitoso per l’occasione. A dare il via alle danze è stato il CEO Ricardo Guadalupe accompagnato da Chiara Ferragni, ambasciatrice ufficiale del marchio.

Mahmood e Blanco si sono esibiti in un concerto privato davanti a nomi celebri come: Giuseppe Maggio, Lauren Wasser, Sarah Lysander, il tiktoker Khaby Lame, Alton Mason, Chiara Pisa, Catherine Poulain, Madior Fall, Johannes Huebl, Scott Schuman alias Sartorialist, Veronica Ferraro e German Larkin. Prove generali per l'”Eurovision”?

A tutti loro è stata servita una cena di gala realizzata dallo chef Da Vittorio, 3 stelle Michelin, proposta su un tavolo lungo 21 metri a forma di logo Hublot.