Maria De Filippi ha scelto Stefano De Martino: per lui addio al programma più amato

Maria De Filippi è coinvolta in cambiamento inerente Stefano De Martino: la sua carriera sta subendo una variazione clamorosa.

Dall’addio a un amato format alla partecipazione a un altro altrettanto apprezzato targato da Maria De Filippi. Stefano De Martino sta vivendo un periodo di trasformazione vedendo variare la sua agenda e le sue collaborazione lavorative. Il 32enne di Torre Annunziata, già in passato è stato protagonista di cambiamenti radicali passando dal mondo della danza a quello della conduzione.

Da sempre appassionata di ballo, disciplina che pratica da quando a 10 anni, il suo nome è diventato conosciuto a seguito della partecipazione ad “Amici” nel 2009, edizione in cui è arrivato alla semifinale, classificandosi primo nella categoria dei ballerini.

Di seguito ha preso parte a tour ed è entrato nel cast del format di Maria come membro del corpo di ballo. Poi si è cimentato nel mondo della conduzione alla guida di format del calibro di “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”.

Seguitissimo anche sul web, su Instagram il suo profilo conta più di 4 milioni di follower, una nuova svolta nel suo percorso ha sorpreso i suoi fan: in questo cambiamento è coinvolta anche la De Filippi.

Maria De Filippi sceglie Stefano De Martino: svolta nella sua carriera

Il format “Made in Sud”, condotto da Stefano nel 2019 ,sta per tornare in onda a seguito di un anno di fermo. Lanciato tra marzo e aprile, secondo alcune voci di corridoio il presentatore non sarà alla guida della nuova edizione.

La scelta sarebbe dettata dalla sua volontà al fine di dedicarsi al ruolo di giudice nel serale di “Amici”, già ricoperto nel 2021. La decisione sembra non essere stata vista di buon occhio da Rai alle prese con l’individuazione della conduttrice del format: nome nell’aria per ora quello di Lorella Boccia che potrebbe quindi guidare “Made in Sud” da sola.

Non mancano tuttavia già indiscrezioni sul possibile nome in sostituzione a Stefano: da Sergio Friscia a Pino Isengo, sale la curiosità su quale soluzione si troverà per l’amata trasmissione.

Intanto il 32enne si prepara per ritornare nello storico format di Maria a cui è molto legato e a cui deve la sua ascesa nel mondo dello spettacolo.