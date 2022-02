Mikaela Neaze si sta rilevando la regina di questa Fashion Week: con outfit elegantissimi, la modella sta lasciando senza fiato i suoi numerosissimi fans

Mikaela Neaze Silvia è, senza dubbio, una delle modelle più amate del mondo dei social ma anche della nostra televisione italiana. Infatti il suo successo è partito tutto da qui: Mikaela è stata una delle veline del programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, per la durata di ben quattro anni. Nel corso di questo tempo, ha avuto modo di sfoggiare tutto il suo talento.

Mikaela, alla fine di questi quattro anni, ha lasciato il programma e ha intrapreso una nuova strada. L’abbiamo vista in seguito a Paperissima Sprint e anche a Tiki Taka, il programma che va in onda ogni settimana in seconda serata su Italia Uno, dove alcuni esperti di calcio chiacchierano e discutono delle ultime novità che riguardano proprio questo sport.

Mikaela Neaze Silvia conquista tutti: outfit da record dalla Fashion Week

Il capitolo con la televisione non è certo finito qui, ma al momento Mikaela sta cominciando a farsi conoscere pure nel mondo dei social, che ad oggi rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per nuovi giovani talenti e anche una opportunità di lavoro per persone che già fanno parte di questo mondo e che non hanno bisogno di farsi conoscere.

Mikaela, infatti, sta sfruttando questa occasione dal momento che su Instagram ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Proprio in queste ultime ore, la modella sta partecipando alla Fashion Week. Per la giornata di oggi, ha sfoggiato un outfit bianco che ha lasciato tutti senza parole. “La regina di questa Fashion Week sei tu” ha scritto qualcuno tra i commenti.