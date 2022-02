Selvaggia Lucarelli e i video shock su Instagram. “Ecco gli amici di Putin”

Selvaggia Lucarelli ha postato di recente sul suo profilo Instagram tre video assolutamente insoliti che hanno lasciato tutti senza parole. Vediamo di cosa si tratta

La giornalista ed opinionista Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Instagram dei video molto particolari che hanno fatto storcere il naso a tanti. La Lucarelli è famosa per esprimere sempre le sue opinioni in maniera molto forte. La giornalista utilizza moltissimo i social, in particolare Instagram e Twitter, per portare avanti le sue battaglie, difendere i suoi ideali e denunciare fatti o persone che non approva.

Questa volta ad esser presi di mira sono stati due personaggi davvero molto importanti ed influenti della politica italiana. La Lucarelli ha postato dei video denuncia su Instagram, accompagnati da parole di condanna, verso questi personaggi, estremamente dure e forti.

Selvaggia Lucarelli e il video che denuncia due importanti volti della politica

Avete visto bene. Si tratta proprio di loro. Il leader del centro destra Silvio Berlusconi e il leader della Lega, Matteo Salvini. I due sono stati ripresi in compagnia di tanti altri amici, durante una serata in un locale a Milano. Non si tratta però di un locale qualunque. I due si sono infatti trovati insieme a festeggiare l’apertura del nuovo locale a Milano, dell’imprenditore Flavio Briatore, Crazy Pizza. Molti e in particolare la Selvaggia Lucarelli, non hanno apprezzato la situazione, ritenendola poco consona considerando il conflitto iniziato in Ucraina.

La giornalista ha utilizzato parole molto dure nei confronti dei due politici. “Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore fa pregava davanti all’ambasciata ucraina- ieri sera erano a empatizzare ad una festa privata nel nuovo locale milanese di Briatore. Eccoli mentre discutono del ruolo della nato nel conflitto.” La Lucarelli ha utilizzato un tono tra il sarcastico e l’amaro per descrivere tutto il dissenso e il disprezzo che prova, lei come tanti altri, nei confronti di questi due politici che mostrano un atteggiamento del tutto fuori luogo per la situazione che stiamo vivendo.