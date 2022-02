Con il soprannome di “Miss bellezza”, accostatole stamani dai suoi fan, Giorgia Rossi travolge i suoi fan con due pose irresistibili.

Il carismatico volto romano di “Dazn” ha riservato, questa mattina, una nuova travolgente sorpresa per i suoi fedeli 498 mila follower. La conduttrice e giornalista sportiva, classe 1987, Giorgia Rossi è ufficialmente pronta a mostrare una nuova parentesi della sua quotidianità.

In seguito alla duratura messa in onda di ieri, sabato 25 febbraio, con l’ultima diretta di “Dazn”, in occasione della ventisettesima giornata di campionato, la beniamina di “Sky” ai suoi esordi professionali, non ha esitato mostrare il suo lato da fuoriclasse anche al di fuori degli aggiornamenti sul Campionato. Il risultato per tal ragione si è rivelato, fin da subito, come “memorabile“.

“Diventi sempre più…” Giorgia Rossi si scopre: meraviglie in primo piano da vera fuoriclasse – FOTO

PER VEDERE LE MERAVIGLIE DI GIORGIA ROSSI, VAI SU SUCCESSIVO.