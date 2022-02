La meravigliosa ex fiamma del noto ex gieffino Andrea Damante ha pubblicato un tris di foto in cui non è sola… chi c’è con lei?

Sara ha dato il meglio di sé nell’ultima tripletta di foto in bikini: impossibile staccarle gli occhi di dosso…

Insieme a lei compare anche un’altra famosa influencer: si tratta della splendida Camilla Caimi.

La bellissima ex “Madre Natura” del programma televisivo “Ciao Darwin” è un vero spettacolo nel suo nuovo post: Instagram è in totale subbuglio!

La prima immagine delle tre è in bianco e nero e immortala le due fashion blogger sdraiate a pancia in su, mentre fissano l’obbiettivo della fotocamera e posano in modo provocante e sensuale… che spettacolo!

Come riportato anche nella didascalia, queste foto inedite sono state scattate nel backstage di uno shooting importante: la fantastica ventitreenne non poteva fare ai fan un regalo migliore di questo!

Vediamo insieme le tre foto che ormai sono finite sulla bocca di tutti…

Sara Croce e Camilla Caimi, i fan non sanno chi guardare: spettacolo senza precedenti… – FOTO

Se vuoi vedere la foto di Sara Croce e Camilla Caimi vai a successivo