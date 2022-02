Alberto Matano si sposa? Il conduttore ha rilasciato delle dichiarazioni clamorose sull’uomo che gli ha fatto perdere la testa…

È uno dei volti più stimati e seguiti del panorama televisivo attuale. Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”, dirige in maniera magistrale la trasmissione di Rai 1, dimostrandosi impeccabile sia nel trattare tematiche che interessano l’attualità, ma anche nell’intervistare i volti più in vista dello spettacolo.

Sulla vita personale del giornalista, tuttavia, le notizie che trapelano sono veramente esigue. Matano, come recentemente svelato al Corriere della Sera, preferisce infatti mantenere il massimo riserbo sul proprio privato, che vorrebbe tenere lontano dall’ingerenza dei media.

Tuttavia, stuzzicato in merito alla sfera amorosa, il conduttore non ha potuto far a meno di lasciarsi andare ad una confessione inaspettata sul proprio compagno. Analizziamo insieme quello che sappiamo a proposito del misterioso fidanzato di Matano.

Alberto Matano parla di matrimonio: la verità sull’uomo che gli ha fatto perdere la testa

Non ha mai amato parlare di sé, eppure lavorare sotto ai riflettori non ha lasciato scampo neanche ad una persona riservata come Alberto Matano. Il giornalista, padrone di casa de “La vita in diretta”, si è aperto nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha avuto modo di raccontarsi in tutto e per tutto.

Il conduttore, stimatissimo non solo dal pubblico di Rai 1, ma anche dai suoi colleghi, ha ribadito la volontà di mantenere il massimo riserbo rispetto alla propria vita privata. “Ho sempre pensato che non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose“, si è giustificato il giornalista, che tuttavia non è riuscito a sorvolare rispetto ad una questione che gli sta particolarmente a cuore.

Parlando di figli e di un eventuale matrimonio con il suo compagno, Matano ha infatti dichiarato quanto segue: “Se decideremo di sposarci lo annunceremo con gioia, ma per i figli forse è tardi“. Parole che hanno inevitabilmente colpito la sua schiera di seguaci, e che testimoniano, al contempo, il profondo amore che lo lega al compagno.

Su quest’ultimo, in realtà, non siamo riusciti a scovare nulla di più. Il conduttore, come ha sempre sostenuto, ha intenzione di proteggere il proprio rapporto da qualunque tipo di ingerenza o intromissione da parte dei media.