“Queste le vere gioie della vita”, Gerry Scotti trovato così mano nella mano con lei: l’essenza dell’amore

Avevate mai visto Gerry Scotti in versione ‘innamorato’? La foto è già virale e fa impazzire il gossip del momento: i dettagli.

Non poteva esservi domenica migliore per il grande conduttore della Mediaset, Gerry Scotti. Lo ‘Zio’ e comandante di Striscia La Notizia, nonostante il passato ricco di perplessità e incognite riesce sempre ad emozionare tutti.

Per il terzo anno consecutivo, il conduttore lombardo presiede il tg satirico con la bella e simpatica, Francesca Manzini. Una gioia che si rinnova per lui, un sentimento condito dal sorriso e il buon umore, che indirettamente trasmette ai suoi colleghi di lavoro.

Lo stesso discorso vale tra le quattro mura di casa o meglio in famiglia dove figli, cugini e parenti vari scambierebbero volentieri quattro chiacchiere con lui, almeno una volta al giorno.

Ad approfittare dell’onda di entusiasmo emotiva di Gerry, da quest’anno c’è anche la nuova arrivata in casa Virginio (nome di battesimo)

Gerry Scotti emoziona il web con una foto commovente: un ‘duetto’ spettacolare

Per il conduttore di Striscia La Notizia, Gerry Scotti è stata una domenica davvero indimenticabile. Le foto scattate di nascosto dagli utenti social che gestiscono il profilo di “Radio Italia” hanno pizzicato il presentatore lombardo alle prese con emozioni indescrivibili.

Non aspettava altro che vivere questo felicissimo momento lo “Zio” più navigato della tv in Mediaset. Il mezzo busto del tg satirico, affiancato dalla bella Manzini ha ritrovato l’amore nella maniera più inaspettata possibile.

Da quando in casa a fargli compagnia nel tempo libero c’è la neo arrivata in famiglia, il suo tempo non è mai sprecato per caso. L’essenza di vita di Zio Gerry non è altro che la nipote e figlia del primogenito, Edoardo Scotti.

“Queste sono le vere gioie della vita” commenta la redazione di Radio Italia, mentre il presentatore lombardo tiene ben stretta la mano della piccola Virginia.

Un nome al femminile voluto da Eodardo, proprio per assecondare la volontà d’amore e di affetto di nonno Virginio? Da ciò che si apprende dagli scatti e dall’umore alle stelle dello Zio della Mediaset non possiamo fare altro che confermare questa indiscrezione.