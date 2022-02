Le Donatella, svestite e audaci: le gemelle sono più agguerrite che mai – VIDEO

Le Donatella infondono il buonumore con il loro ultimo video sui social. Come sempre, le gemelle non ne sbagliano una.

Ammirarle è sempre un piacere, questo è noto a tutti. Una bellezza arricchita da ironia e tanta simpatia, sono loro: Le Donatella. Le sorelle Provvedi infatti inebriano gli occhi del web con i loro video sempre divertenti ed esilaranti. Tra questi, non mancano i momenti più sensuali dove il duo canoro si spoglia lasciandosi ammirare.

Non è un segreto che le giovani infondono il buonumore e non si pongono il problema nel mostrarsi come mamma le ha fatte, ovviamente questa loro naturalezza non può che mettere a dura prova i followers che davanti a cotanto spettacolo non sanno resistere. Nell’ultimo post, le gemelle sono più agguerrite che mai.

Le Donatella più agguerrite che mai: il VIDEO immortala ogni angolo proibito

Pubblicato sull’affollatissimo social un video destinato a diventare virale: un omaggio alla loro presenza fisica notevole arricchito da quel pizzico di vena autoironica. Le gemelle più amate della televisione italiana ci deliziano con uno dei loro video avente come tema “Sportivo o Elegante?”. Fantastiche mentre propongono i diversi outfit anche se all’inizio appaiono in lingerie nera e in pizzo, piacevolmente esuberanti.

I fans le amano, un plebiscito di acclamazione per le Provvedi, sempre al passo coi tempi e che non perdono occasione per aprire le porte di casa e consentire ai fans del duo di entrare a far parte delle loro vite fatte di shooting fotografici, scatti mozzafiato ma anche momenti dedicati alla famiglia. E certamente i video ironici che ormai le elevano a regine non solo di Instagram ma anche di TikTok dove sono peraltro molto seguite.

Il bello delle Donatella sta anche nella loro profonda umiltà: giocano a fare la vamp ma spesso lanciano dei messaggi utili alla società, soprattutto alle più giovani, come i video nei quali mostrano come dietro la perfezione dei social si celi una realtà ben diversa.

E poi, non perdono occasione per rispondere ai fans con commenti spiritosi o magari con un semplice cuore, che sia da monito alle altre colleghe influencer.